ATLANTA – Pase lo que pase en el mercado libre, Freddie Freeman será recordado por siempre como uno de los grandes jugadores de la organización de los Bravos. La historia se encargará de reconocer lo que hizo por los campeones de Atlanta.

Más de una hora después de finalizada la victoria 7-0 sobre los Astros de Houston el martes en el Minute Maid Park, Freeman estaba mostrando una sonrisa, la misma que les ha regalado a los aficionados de Atlanta desde que llegó a la organización hace más de una década. Tras una larga espera, el cañonero ayudó al equipo a ganar su primera Serie Mundial desde 1995.

“Todavía no lo creo. No tengo emociones”, confesó Freeman. “Estoy intentando decirles cómo me siento, porque la verdad es que no siento nada”.

El mundo del beisbol tiene que sentirse bien por Freeman, quien está con los Bravos desde que fue seleccionado en la segunda ronda del Draft amateur del 2007. Debutó en el 2010 y ahora es uno de 10 ligamayoristas activos que han jugado al menos 10 años con una misma franquicia antes de ganar su primer título. Los únicos que lo superan son Ryan Zimmerman (15 años) y Clayton Kershaw (13).

Ahora, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional del 2020 ingresa a la agencia libre por primera vez en su carrera. El presidente de operaciones de béisbol, Alex Anthopoulos, dejó claro que quiere tener a Freeman de vuelta y el inicialista ha repetido en varias ocasiones que no quiere jugar en otro lado. Pero las interrogantes abundan y vale preguntarse si Freeman, de 32 años, habrá disputado su último juego con la única organización que conoce hasta ahora.

O quizás Freeman lideró a los Bravos a la que fue la primera de varias Series Mundiales.

“No sé qué haría sin él”, confesó el manager de los Bravos, Brian Snitker. “Es mi pilar”.

