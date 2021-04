Tras una larga espera, Yermín Mercedes hizo historia

Hubo momentos en los que Yermín Mercedes pudo haberse dado por vencido en su lucha por llegar a Grandes Ligas.

De cara al 2021, Mercedes había disputado 617 partidos de liga menor, en los que sumaba 2 mil 182 turnos al bate. Tan recientemente como el 2014, militaba en una liga independiente. Pese a una fuerte actuación en los entrenamientos primaverales con los Medias Blancas, parecía que el dominicano iba a empezar la temporada en la sede alterna de los Patipálidos.

Pero el capataz Tony La Russa decidió incluir a Mercedes en el róster del equipo grande como tercer receptor, no precisamente con la idea de darle tiempo de juego, sino con el fin de contar con más protección detrás del plato. Pero es posible que vea más acción reciba más tiempo de juego de lo esperado luego de irse de 5-5 con cuatro remolcadas en la victoria por 12-8 sobre los Angelinos el viernes en el Angel Stadium.

Fungiendo como bateador designado y octavo bate, el careta conectó sencillos en cada uno de sus primeros cuatro turnos al bate antes de remolcar dos carreras con un doble en la novena entrada.

Al pedírsele que describiera los esfuerzos de Mercedes, La Russa sonrió y respondió, “Histórico”.

“Me dan ganas de llorar cada vez que veo que estoy en las Mayores ahora mismo. Quiero llorar porque ha sido mucho tiempo”, dijo Mercedes. “Tengo una larga historia”.

La perseverancia le rindió dividendos a Mercedes, quien se unió a Cecil Travis de Washington (16 de mayo, 1933) como los únicos jugadores de la Era Moderna que han conectado cinco imparables en su primer partido de Grandes Ligas como titular, según STATS.

“Hubo momentos en los que me quería rendir. Quería decir, ‘Ya no quiero jugar más. No sé qué es lo que tengo que hacer, pero sí, quiero rendirme’”, dijo Mercedes. “Pero mi familia, mi padre, mi mamá, me dijeron, ‘Puedes lograrlo, sigue trabajando. Eres capaz. Confiamos en ti porque sabemos quien eres’”.

Previo al partido del viernes, Mercedes le pidió a su padre que grabara todos sus turnos al bate porque sentía que iba a tener una jornada grande. Cuando llegó a la primera base después de su primer hit en la tercera entrada, su compatriota, el futuro Salón de la Fama Albert Pujols, le dijo que sería el primero de muchos.

“La oportunidad es ahora”, dijo Mercedes. “A seguir trabajando duro, manteniendo la frente en alto, y confiando en Dios. Porque Dios sabe lo que va a pasar”.