Trece años sin campeonato para los Yaquis

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga Venezolana reanuda este miércoles tras cinco días de paro forzado por lo que todo mundo sabe, no solo con la intención de sacar adelante su torneo, sino también pensando en la Serie de las Américas, como anfitriones o visitantes.

Hace unos días eso parecía imposible, pero no quitan el dedo del renglón en su legítimo afán por demostrarle a la Confederación de Beisbol del Caribe de lo que son capaces bajo circunstancias adversas.

Si finalmente el evento alterno a la Serie del Caribe que movieron a Guadalajara y su conurbada Zapopan, no se puede celebrar en Caracas, podría ser trasladado, probablemente a Nicaragua.

Los otros participantes convocados para la semana del 1 al 7 de febrero próximos, serían, Colombia, Curazao, Brasil, Argentina y Cuba, los mismos del proyecto original.

EN Ciudad Obregón llevan bien la cuenta sobre el tiempo de los Yaquis sin celebrar un banderín. Nada complicado, porque son 13 años posteriores al tricampeonato y el de la Serie del Caribe en el entonces estadio de estreno Sonora de Hermosillo, hoy Fernando Valenzuela, en 2013.

Los aficionados más radicales siguen culpando al dueño del equipo, René Arturo Rodríguez, según observan, por su falta de compromiso para contratar “buenos” jugadores, y mucha disposición para la “fiesta” en el parque de pelota. Una exageración.

La tribu del 2025-2026 se apreciaba fuerte en el papel y lo demostraron en la primera mitad del calendario. Si les fallaron las fuerzas en la segunda, conducidos por el debutante Gabriel Álvarez, y con esa inercia llegaron a los playoffs, no fue culpa de la directiva que trajo nuevos legionarios en la recta final.

UN día como hoy, en 1976- René Chávez dejó sin hit ni carrera a los Venados de Mazatlán en 9 innings y los Ostioneros ganaron, 3x0, en el estadio Abelardo L Rodríguez de Guaymas. Perdió Tom Hume.

En 2006: La IBAF, el organismo rector mundial del béisbol, amenaza con retirar su autorización para el Clásico Mundial de Béisbol a menos que el gobierno de Estados Unidos permita la participación de Cuba.

Estas son las mañanitas para Francisco Rodríguez (44), Alfonso Soriano (51) y Chris Hatcher (57). El 7 de enero de 2021 falleció el ex manager de los Dodgers de Los Ángeles, Tom Lasorda, a los 94 años.

-“No aprenderemos a vivir juntos en paz matando a los hijos de los demás”.—Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos (1977-1981).

EN seguidillas.- El manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, aprovechó dos juegos de muchas carreras para utilizar en los playoffs al lanzador Bryan Lozano, de 16 años, convirtiéndolo en el más joven en una jornada de postemporada... Lozano, nativo de Jalpa, Zacatecas, se estrenó en la LMP apenas el 19 de diciembre de 2025 en una paliza 17-10 a Tucson, a los 16, 4 meses y seis días... Desplazó al zurdo Dennis Reyes (Los Mochis), quien en 1993 tenía 16 y 7 meses... Entre los de posición, el más joven en jugar en la hoy Arco fue el receptor Francisco “Paquín” Estrada, 16 y 8 meses, en 1964-1965 con los Mayos de Navojoa.