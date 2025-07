CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días de que lo nombrara mánager el nuevo equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, Jaguares de Nayarit, Luis Carlos Rivera fue cesado por los Guerreros de Oaxaca, un exceso considerando el récord del club (32-32).

Entró al quite, como lo esperaban todos desde que lo designaron coach de banca, el muy cotizado Roberto Vizcarra, una “cuña” para cualquiera en el beisbol nacional.

Rivera fue el piloto 13 despedido en la temporada del centenario de la Liga Mexicana que, para fortuna de los estrategas, avizora la otra orilla del rol regular con 24 juegos por delante.

Con Vizcarra se mantiene en tres el número de estrategas mexicanos—Óscar Robles (Tijuana) y Benjamín Gil (Jalisco), los otros--, a cambio de Roberto Kelly (Monterrey), Felix Fermín (Dos Laredos), Russell Vázquez (Puebla), José Molina (Laguna) y el campeón vigente, Lorenzo Bundy (Diablos Rojos).

ALAN Rangel ganó su primera apertura en AAA después de un viaje relámpago a Grandes Ligas, en donde en su única actuación con los Filis de Filadelfia en Atlanta logró un salvamento de cinco innings (6h, 0c, 4k, 1bb), posterior a su debut en junio.

En 2025, en las Mayores registra 0-0 y efectividad de 2.25 en dos actuaciones y 5-2 y 4.96 en carreras limpias admitidas en 15 inicios en la sucursal Lehigh Valley de la Liga Internacional.

Es probable que de aquí a septiembre, cuando la expansión de los rósters permite el fogueo de quienes hacen antesala en las menores, la situación de Rangel no cambie mucho, salvo algún imponderable que le abra antes las puertas.

UN día como hoy, en 1989- Un sencillo de Andrés Sánchez impulsó una carrera en el inning 17 y los Diablos Rojos derrotaron 2x1 a los Tigres capitalinos en 5 horas y 13 minutos, el juego más largo en la historia de la llamada “guerra civil”.

En 1991 - El umpire Steve Palermo y el exjugador de fútbol americano profesional Terence Mann reciben disparos al socorrer a dos mujeres durante un intento de robo en el estacionamiento de un restaurante en Dallas. Palermo se encuentra estable tras recibir un disparo en el estómago

El 7 de junio de 2007 murió en Chihuahua el ex lanzador sinaloense y ex mánager, Miguel Sotelo (74), estelar en verano e invierno y miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

-“Sólo hay una forma de evitar las críticas: no hacer nada, no decir nada, no ser nada”.- Aristóteles.

EN seguidillas: Los tres mexicanos convocados al Juego de Estrellas, Alejandro Kirl, Jonathan Aranda y Andrés Muñoz es la mayor cantidad desde 2010, cuando llamaron a Yovani Gallardo, Joakim Soria y Adrián González... El tercera base de los Astros de Houston, Isaac Paredes (.257, 18, 48), bateó .333 (24-8) con dos dobles, un jonrón, dos impulsadas y 3 anotadas en sus últimos cinco juegos... Andrés Muñoz (3-1, 20, 1.06) ligó su tercer rescate, retirando a 9 que enfrentó con 4 chocolates, en un repunte de los Marineros de Seattle que han ganado siete de 10 cotejos... Valente Bellozo 1-3, 3.59) sólo ha admitido dos carreras limpias en sus pasadas seis relevos para los Marlins de Miami, en 12 innings.