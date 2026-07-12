CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 14 nacidos en México, 9 de doble nacionalidad y el naturalizado Randy Arozarena (.286, 11, 45), participaron en la primera parte de la temporada de Grandes Ligas que hoy entró en un receso para dar paso al Juego de Estrellas de mañana en Filadelfia.

Del lado de los nativos están activos los bateadores Jonathan Aranda (.297, 14, 64), Isaac Paredes (.254, 12, 49), Alejandro Kirk (.202, 2, 9), el debutante Brandon Valenzuela (.241, 7, 20), Alejandro Osuna (.256, 1, 18), Luis Urías (.292, 1, 2) y Joey Meneses (.150, 0, 2).

Así como los lanzadores Andrés Muñoz (.34, 16, 4.32), Javier Assad (6-1, 4.15), Alan Rangel (0-2, 4.19) y dos estrenos nacionales más, el relevista de los Angelinos de Anaheim, Samuel Natera (1-0, 1, 3.00) y su cofrade Luis Enrique Gastélum (0-0. 6.75 con los Cardenales de San Luis.

En la lista habría que incluir a dos pítchers que se encuentran en AAA, José Urquidy y Daniel Duarte, en las filiales de los Piratas de Pittsburgh y Mets de Nueva York, respectivamente. El mazatleco compiló 0-1, un rescate y 8.53 en carreras limpias en las Mayores y el sonorense estuvo fino en cinco apariciones con los Mets no admitiendo anotaciones en cinco salidas.

Jarren Durán (194, 13, 45), Joey Ortiz (.225, 3, 22), Brennan Bernardino (3-3, 1, 3.05), Víctor Vodnik (3-3, 4, 5.72), Robert García (0-1, 3.38), JoJo Romero (1-3, 3.35) y Rowdy Tellez (.200, 1, 4), actualmente en la filial AAA de los Bravos de Atlanta, son los México americanos más reconocidos por su aportación en el pasado Clásico Mundial.

Pero también están activos el campocorto Marcelo Mayer (.222, 3, 22), de Boston, y el recién incorporado serpentinero Patrick Sandoval al bullpen de los Medias Rojas.

TRAS ser frenado en su racha de 22 innings sin permitir carreras, Roberto Osuna retiró ayer un inning de 1-2-3, para ayudar con su “hold” 14 del año en una blanqueada combinada de los Halcones de Softbank sobre las Águilas de Rakuten, 3-0, en la Liga Japonesa del Pacífico.

En su anterior salida, el 8 de julio, el ex bigleaguer admitió una carrera que fue por un jonrón ante los Búfalos de Orix, para ver rota la seguidilla que inició después de que los propios astados le hicieron dos rayitas el 29 de junio.

Osuna, quien aparece entre los extranjeros convocados al Juego de Estrellas de la NPB, redujo su efectividad a 0.96, en un balance de 28 episodios en los que ha ponchado a 30 a cambio de 3 bases por bolas.

Entre tanto, el zurdo Marcelo Martínez (4-2, 1.68) rindió el domingo la actuación más corta de su trayectoria en el béisbol de Taiwán, dos innings en los que asimiló un castigo de 7 inatrapables y 8 carreras merecidas a United Lions que vencieron a los Dragones de Wei Chuan, 11x6.

La efectividad del tamaulipeco es de las mejores del circuito, pero todavía no lo toman en cuenta para el “top ten” porque no tiene los innings legales, sumando 64 y un tercio en 11 aperturas, con 38 chocolates y 16 boletos. Martínez empezó su tercera temporada en Taiwán tres semanas después del arranque.

UN día como hoy en 1977 - En el Shea Stadium, el juego de los Mets contra los Cachorros de Chicago es suspendido a causa de un gran apagón que deja a oscuras la ciudad de Nueva York por algunas horas. Los jugadores de los Mets entretienen al público haciendo payasadas frente a los faros de los coches que conducen hasta el campo.

En 2001- Ichiro Suzuki y Kazuhiro Sasaki anuncian un boicot contra los miembros de la prensa japonesa que los han estado acosando durante toda la temporada.

Mañanitas para Yadier Molina (44) y Cody Bellinger (31). Hoy cumpliría años Álvaro Lebrija (103), propietario de los Charros de Jalisco que fueron campeones en 1967 y 1971. Falleció el 4 de julio de 2024.

El controvertido dueño de los Yanquis de Nueva York, George Steinbrenner falleció el 13 de julio de 2010 a los 80 años de un ataque cardíaco, en un hospital de Tampa, Florida.

-“Nunca tendré un infarto. Yo los doy”.- George Steinbrenner.

EN seguidillas.- dentro de la actividad dominical: Jonathan Aranda cerró a tambor batiente disparando un jonrón de 2 carreras, su único hits en tres turnos, en derrota de los Rays de Tampa contra los Marineros de Seattle, 8-2. Randy Arozarena, 5-1, cuadrangular y una remolcada... Isaac Paredes, de 4-1 y dos empujadas, por los Astros de Houston que sucumbieron, 6-5, ante los Rangers de Texas. Alejandro Osuna (.256, 1, 18), sólo tuvo labores defensivas... Brandon Valenzuela, de 4-1, y fue suplido por Alejandro Kirk, que no bateó,... Joey Meneses, de 3-1, en paliza a los Atléticos en Chicago, 9-1... Jarren Durán, 3-1 y una producida, para los Medias Rojas de Boston que superaron a los Mets de Nueva York, 3-2... Nick González, 5-2 y dos mandados a la goma, al aplastar los Piratas de Pittsburgh a los Cerveceros de Milwaukee, 14-5. Joey Ortiz, 4-1.