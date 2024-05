A la par de los números que ha conseguido, Trevor Bauer ya se metió a los libros de los récords de la LMB cuando ponchó a 9 bateadores consecutivos en el juego del 21 de abril frente a los Bravos de León. Además, en ese encuentro terminó con 14 ponches, quedándose a uno de empatar la marca de los Diablos.

Además de eso, entre sus salidas del 21 de abril al 4 de mayo sumó 19 entradas al hilo sin admitir anotación (6.0 innings vs. León, 7.1 entradas vs. Tabasco y 5.2 capítulos vs. Oaxaca), lanzando un inning inmaculado frente a los Bravos.

El desempeño desde el centro del diamante es uno de los factores clave para concretar la permanencia de Bauer, sumándose el impacto que ha provocado fuera del campo de juego: han sido 77 mil 889 aficionados los que han asistido a los encuentros donde ha habido una apertura de Trevor.