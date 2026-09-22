Triunfo de Roberto Osuna en Japón; no hay lesión en la rodilla de Andrés Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Osuna (2-2, 2.64) atraviesa por otra de sus acostumbradas buenas rachas en el beisbol japonés. El martes se adjudicó su segunda victoria lanzando el séptimo inning sin hit ni carrera, gracias a una ofensiva de tres anotaciones que marcó la diferencia en el triunfo de los Halcones de Softbank, 6x5, ante los Leones de Seibu.

En septiembre, Osuna compila 1-0 y no ha permitido rayitas en seis innings en los que preservó ventajas en 4 oportunidades, recetó 3 chocolates y caminó a uno, como parte de un sólido bullpen que contribuyó para que los Halcones ya tengan su boleto a la postemporada.

La NPB concluirá su calendario regular el 3 de octubre y en la situación del equipo de Osuna que pretenden retener el título, como líderes están sembrados para disputar el pase a la llamada Serie de Japón.

“VA muy bien”, respondió el mánager de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, cuando preguntaron por el relevista Manuel Rodríguez, quien se encuentra en su segunda rehabilitación en las menores de un problema en la espalda.

Rodríguez no ha tolerado carreras en tres asignaciones con los Toros de Durham, en la Liga de la Costa del Pacífico. Si nos atenemos al optimismo de Cash, podría incorporarse al plantel para la recta final de la temporada en curso y probable convocatoria para los playoffs.

Usted recordará que el yucateco estuvo fuera por más de un año debido a una lesión en el codo que requirió de una cirugía. Regresó el 24 de agosto pasado y solamente había admitido carreras en una de cuatro participaciones cuando una distensión en la espalda lo mandó de vuelta al mítico taller de reparaciones.

En otro reporte médico, una resonancia magnética en la rodilla derecha de Andrés Muñoz arrojaron resultados negativos, pero el cerrador de los Marineros de Seattle será observado en el “día a día”, comenzando desde anoche en el inicio del compromiso con los Astros de Houston.

Muñoz se resintió durante el choque del pasado domingo contra los Rockies de Colorado, abandonando después de un lanzamiento cuando metía el brazo por un salvamento.

Por el mismo tenor, ya terminó la actividad para los hermanos Ramón (.150, 4, 9) y Luis Urías (.250, 3, 8), en las nóminas de los Cardenales de San Luis y Azulejos de Toronto, respectivamente; igualmente para el zurdo revelación de los Angeles de Anaheim, Sammy Natera Jr. (1-2, 3, 3.13), y Daniel Duarte (2-0, 3, 2.12) con los Mets de Nueva York.

UN día como hoy en 1984 - Sparky Anderson se convirtió en el primer mánager de la historia en ganar 100 juegos en una temporada con dos clubes diferentes, cuando los Tigres de Detroit vencieron a los Yanquis de Nueva York por 4-1. Anderson había llevado a los Rojos de Cincinnati a alcanzar las 100 victorias en las temporadas de 1970, 1975 y 1976.

En 2001- Los Gigantes de San Francisco superan a los Padres de San Diego, 11x2, en tanto Barry Bonds conectó sus jonrones 65 y 66 de la temporada. Estos cuadrangulares le otorgan a Bonds el récord de las Grandes Ligas de más jonrones como visitante en una temporada (34). Asimismo, supera la marca de las Grandes Ligas de Babe Ruth de más vuelacercas en dos temporadas para un bateador zurdo (115).

Mañanitas para Pete Harnisch (60, Héctor Estrada (58) y Jeff Cirillo (57).

El 23 de septiembre de 2000, murió en Detroit el ex ligamayorista, Aurelio Rodríguez, atropellado por un automóvil conducido por una mujer que sufrió un derrame cerebral. El ganador del guante de oro en la tercera base y dos acompañantes caminaban por un acera después de salir de un restaurante, cuando el vehículo se desvió bruscamente y lo embistió. Tenía 52 años y había asistido a Detroit para una firma de autógrafos.

OBSERVACIONES: Al ex Tomatero Ruddy Martin Jr., a quien le llevó 8 años un ascenso a Grandes Ligas, bastaron dos juegos y un par de turnos con los Azulejos para sufrir su primera lesión. Una distensión en el isquiotibial izquierdo que lo marginará lo poco que falta del rol regular.

Proveniente de la finca AA de los Rojos de Cincinnati, el venezolano José Moreno se hizo cargo ayer de los Naranjeros de Hermosillo en Mesa, Arizona, donde perdieron un amistoso 6-3 con jóvenes de las filiales de los Atléticos.

ENTRE suspensivos.- Los Charros de Jalisco cancelaron los dos juegos agendados en Estados Unidos, 8 y 9 de octubre, contra los venezolanos Cardenales de Lara, sin especificar los motivos. Esas fechas las reprogramaron para enfrentar a los Jaguares de Nayarit en el estadio Panamericano... Nick Zwack, zurdo de 27 años con etiqueta AAA, nueva contratación de los Algodoneros de Guasave. Viene de un verano en que registró 3-3, 2 rescates, 5.77 en carreras limpias y 55 ponches en 43 entradas y dos tercios para los Rivers Cats de Sacramento, sucursal de los Gigantes de San Francisco... Los Algodoneros confirmaron una serie de tres choques de preparación frente a los Mayos de Navojoa, 2, 3 y 4 de octubre, en el estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas.