CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente, Benjamín Gil acercó a su hijo Mateo Gil a la selección nacional, aunque fuese en la lista de reservas. Probablemente ahí seguirá de principio a fin en el Clásico Mundial que empezará el viernes.

El muchacho tuvo un 2025 y parte del año en curso muy productivo en las dos versiones de los Charros de Jalisco, incluyendo en la Serie del Caribe en la que hizo acopio de temple y buena vista en un turno decisivo contra el curvero Guadalupe Chávez.

Benjamín Gil no quita el dedo del renglón en sus legítimas aspiraciones de dirigir en Grandes Ligas, algo de lo que ni remotamente ha estado cerca, fuera de algunas menciones incluso en los medios estadounidenses.

El Clásico Mundial de 2023 lo puso en el aparador, pero no le alcanzó más que para una segunda temporada en el cuerpo de coaches de los Angelinos de Anaheim y un año después dio un paso atrás, aceptando el timón de los Charros en su reaparición en la Liga Mexicana.

AGOTADAS las posibilidades entre los big leaguers vigentes, Manuel “Manny” Barreda es la última adición, tomando la vacante del México americano, Taj Bradley.

Barreda es de los repetidores en el tricolor y, efectivamente, se trata de alguien considerado entre los afines a Benjamín Gil desde que éste dirigía a los Tomateros de Culiacán.

En 2025 y parte del 2026, el lanzador nacido en Arizona lanzó en la Liga Mexicana con los Saraperos de Saltillo (7-4, 6.22), en la de Taiwán para Wei Chuan (2-2, 3.57) y en invierno en la nómina de los Tomateros de Culiacán (3-5, 3.51) con cuerda hasta la Serie del Caribe. Más trabajado, imposible.

EN el ciclo 2025-2026, los Águilas de Mexicali “quemaron” cinco mánagers, por estricto orden de aparición: Óscar Robles (11-11), Bronswell Patrick (1-3), Martin Arzate (2-1), Pat Listach (16-16) y Roberto Vizcarra (2-4), quien los llevó a semifinales, después de que lo botaron en Culiacán.

Vizcarra, quien ha estado en el timón emplumado en tres etapas distintas, ha sido ratificado para el lejano 2026-2027, en los preliminares de la Arco. La mala noticia para el estratega de los tres títulos invernales, dos con los Charros y el más reciente celebrado en la fronteriza ciudad en 2016-2027, es que se cruzan apuestas en las redes sobre el tiempo que permanecerá en el mando... pronosticando, incluso, quién lo va a sustituir.

UN día como hoy, en 2006- En el Tokyo Dome, Corea del Sur venció a China por 10-1 en el primer Clásico Mundial de Beisbol y avanzó a la segunda ronda del torneo de 16 naciones. Seung Yeop Lee conectó dos jonrones, impulsó cinco carreras y terminó con cuatro hits para los coreanos.

Estas son las mañanitas para Sergio Romo (43), Ramón Ríos (38) y Asael Sánchez (32). El 4 de marzo de 2008 falleció en un accidente automovilístico el relevista activo en la Liga Mexicana, Sixto Báez (41).

-“No hay que ir para atrás ni para darse impulso”.- Lao Tsé.

OBSERVACIONES: La selección de México arrancó con el pie derecho su “mini pretemporada”, venciendo a los Diamondbacks de Arizona, 6-3. No hizo falta una mesa redonda con varios comentaristas para hablar de las “formas”, como en el fútbol. Hoy van contra los bicampeones Dodgers de Los Ángeles que aún en el spring training son palabras mayores.

José Urquidy (2H, 1BB, 3K) dio a los Piratas de Pittsburgh su primera buena señal con tres innings de blanqueo a Colombia, en una jornada a todo sol en Florida. Para algunos el mazatleco es una incógnita, pero de 94 millas.

EN la Toronja y el Cactus.- Alan Rangel (0-1, 9.64) y los Filis de Filadelfia cayeron 3x1 ante los Rays de Tampa Bay. El sonorense admitió un hit, una carrera limpia y otorgó dos bases por bolas en un inning y dos tercios... El cátcher Brandon Valenzuela (.300, 0, 2), de 2-0 y una anotada, para los Azulejos de Toronto que derrotaron, 10-7, a Canadá... La selección de Israel no solo venció a los Marlins de Miami, sino que lo hizo por blanqueada, 1x0. El ganador de la triple corona en la LMP en 2024-2025, Robert Stock (Hermosillo), colgó las primeras tres argollas con serpentina de 2 imparables, tres chocolates y tres bases por bolas... Holanda ( Países Bajos) superó a los Orioles de Baltimore, 8x5... Gran Bretaña, el primer rival de México, se impuso a los Cerveceros de Milwaukee, 7-3, y otro de los acompañantes del tricolor en el grupo “B”, Italia, le metió un contundente 9 a 4 a los Cachorros de Chicago... El laureado Dusty Baker debutó con la selección de Nicaragua con una derrota, 6-2, ante los Mets de Nueva York.