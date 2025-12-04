Tucson rescata el último de la serie

CIUDAD OBREGÓN._ Tucson Baseball Team superó a kos Águilas de Mexicali por marcador de 5 carreras a 4 y con ello rescatar el último juego de la serie, para dejar 7 derrotas de manera seguida.

Por segundo juego consecutivo el equipo emplumado anota primero y desde la primera entrada, Alex Mejía pegó de hit al jardín central seguido de de Yadir Drake con otro sencillo al left field, Phillip Evans permite el pasaporte para llenar las almohadillas llegando al turno Wynton Bernard que se presenta con doble productor de par de carreras.

Con el pizarrón 2 carreras por 0 en favor de Mexicali, Cade Gotta recibe transferencia llegando a la intermedia con estafa, Alex Mejía lo mandó a home con doblete contra la barda del jardín central para aumentar el score 3 carreras a 0.

La cuarta carrera emplumada se anotó con imparable productor de Norberto Obeso que permitió a Estevan Florial que habia conectado doblete llegar al plato para el 4 carrera a 0, en actividad del tercer capítulo.

Tucson Baseball Team anotó sus primera carreras del juego en el cuarto episodio, registrando Jesús Fabela a batazo de imparable de Agustín Ruíz mientras que River Town anotó a batazo de Marco Chicuate para acercarse en el marcador 4 carreras a 2.

Los locales se fueron al frente en el encuentro en la quinta tanda, Agustín Ruíz encontró la caja llena y llevó la pelota al jardín central para producir la tercera para Tucson Baseball Team, Misael Rivera encontró el hueco del jardín izquierdo y central para doblete productor de 2 carreras y dar la ventaja de 5 carreras a 4.

Las decisiones en los brazos de los relevistas con el crédito para Garrett Alexander (1-4) y derrota para Tomás Solís (0-1) y rescate de Charlie Hasty (2).

Los emplumados están volando rumbo a Tepic Nayarit para iniciar serie contra Jaguares en serie de fin de semana con juego sencillo el sábado a las 18:00 horas y doble cartelera el domingo a partir de las 17:00 horas tiempo de Tepic, Nayarit.