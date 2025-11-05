$!Tucson viene de atrás y empata la serie en Nayarit

TEPIC._ En juego de toma y daca, Tucson Baseball Team logró quedarse con la victoria al son de 5 carreras por 3 ante los Jaguares de Nayarit, para de esta manera empatar la serie en el estadio Coloso del Pacífico.

De nueva cuenta el marcador se abrió desde la misma primera entrada esta vez para favorecer a los locales que anotaron doblete productor de Jacob Rhinesmith, anotando Carlos Sepúlveda la de la quiniela.

El juego se mantuvo 1-0 hasta la cuarta tanda en que Tucson empató cartones al anotar Agustín Ruiz con hit sencillo de Alexis Wilson. Al cierre de la quinta entrada, Jaguares logró sumar 2 carreras más para su cuenta, Jacob Rhinesmith produce con elevado de sacrificio y Ricardo Valenzuela con doblete, manda otra más a la registradora para el 3-1.