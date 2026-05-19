Tyler Ivey le dará solidez a la rotación de abridores de Algodoneros de Guasave

El espigado lanzador estadounidense, Tyler Ivey, fue anunciado este día por la directiva de los Algodoneros de Guasave, como su segundo refuerzo importado para la campaña 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico, elemento que ocupará un lugar en la rotación abridora del cuadro blanquiazul y del que se esperan buenos resultados.

Este serpentinero derecho es nativo de Rowlett, Texas, quien en el 2021 tuvo la oportunidad de debutar en las Grandes Ligas con los Astros de Houston, haciéndolo en calidad de brazo inicialista, pero al final esa fue su única aparición en el mejor beisbol del mundo.

Este pítcher de 1.93 metros de altura empezó su andar en las ligas menores en el 2017, sumando al final un total de seis temporadas en las sucursales de los Astros, pasando por todas las categorías, desde Rookie hasta Triple-A, destacando que en el 2018 y el 2025, fueron campañas en las que propinó más de 100 ponches.

En el 2018 jugó Clase-A y Clase-A Avanzada, logrando entre ambas 135 chocolates con las novenas de Buies Creek y Quad Cities, respectivamente, mientras que el año pasado, con el conjunto de los Vaqueros Espaciales de Sugar Land, sucursal Triple-A de Houston, recetó 102 ponches.

En su andar de seis temporadas en ligas menores tuvo récord de 12-21 en éxitos y reveses, donde de los 87 juegos en los que vio actividad, en 68 lo hizo como abridor, logrando un juego completo tras 350 innings y un tercio que tuvo de trabajo, regalando 146 pasaportes y ponchado a 382 contrarios, para una efectividad final de 4.34.

Fue en el 2021 cuando Tyler Ivey cumplió su sueño de jugar en MLB, ya que fue llamado por los Astros para usarlo como abridor, quien en esa única apertura que tuvo, consiguió caminar cuatro entradas y dos tercios, donde fue atacado con cuatro carreras tras permitir seis hits, además regaló una base y ponchó a tres, saliendo sin decisión en dicho cotejo.

Este año decidió probar suerte en la Liga Mexicana de Beisbol y firmó con los Tecolotes de los Dos Laredos, donde ya suma cinco aperturas y ostenta un récord de 3-1 en ganados y perdidos, pues son 22 entradas y dos tercios en las que ha trabajado, regalando sólo cinco pasaportes a cambio de 23 chocolates, con un porcentaje en carreras limpias admitidas de 3.57.