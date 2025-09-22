Un cuarto de siglo sin Aurelio Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 25 años, falleció en Detroit, Michigan, el ex tercera base Aurelio Rodríguez, atropellado a las afueras de un restaurante por un auto conducido por una mujer que sufrió un derrame cerebral.

Al escuchar el estruendo, Alfonso Ávila, propietario del establecimiento conocido como El Rancho y en donde Rodríguez y dos amigos habían desayunado, organizó el rescate de debajo del vehículo. Pero fue demasiado tarde.

Rodríguez, quien vivía en Los Mochis y tenía 52 años, viajó a la “ciudad de los motores” para una sesión de autógrafos, algo que hacía con frecuencia. Las dos personas que lo acompañaban, un matrimonio, resultaron ilesas.

Dávila murió en 2024 a los 82 años, pero un retrato a lápiz de Aurelio Rodríguez es lo primero que ven los que entran al establecimiento de comida mexicana, sobre una vitrina de cucharas conmemorativas. Los aficionados al beisbol hacen sus pedidos y pronuncian su nombre.

Las autoridades de Detroit tampoco olvidaron al ganador del Guante de Oro en 1976: un estadio en un complejo deportivo honra la memoria del nacido en Cananea, Sonora, el 25 de diciembre de 1947.

Los restos del ex bigleaguer reposan en una cripta del Panteón Municipal de Los Mochis, justo detrás de la barda del jardín derecho. Su sepelio es uno de los más concurridos que se recuerda.

UN día como hoy, en 2000- Los Gigantes y los Diamondbacks dividieron una doble jornada, con Arizona ganando el primer juego, 7x5, y San Francisco llevándose el segundo, 9 a 5.

El jardinero de los “Diamantes”, Luis González, conectó un jonrón de tres carreras en cada desafío y acumula 8 impulsadas en el día.

Mañanitas para Winston Llenas (82), Héctor Estrada (57) y Jeff Cirillo (53). El 23 de septiembre de 1922 nació el pítcher cubano Lino Donoso, de los afortunados que tras jugar en las Ligas Negras, lo hizo en Grandes Ligas. Vino a la Liga Mexicana y a la Liga de la Costa del Pacífico. Murió en Veracruz el 13 de octubre de 1990.

-“No basta adquirir sabiduría, es preciso además saber usarla”.- Cicerón.

ENTRE suspensivos.- El mánager de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, no parece muy convencido de poner a jugar a Jonathan Aranda en la última semana del calendario regular a pesar de los reportes de su recuperación. “Ya veremos”, respondió lacónicamente a quienes le preguntaron por el tijuanense... El último lunes del calendario regular en MLB, fue un día sin mexicanos en una cartelera de sólo tres frentes, la más baja del año... El utility Luis Urías no está tórrido a la ofensiva en la sucursal AAA de los Cerveceros de Milwaukee, según cifras de .260, un jonrón y 11 remolcadas, pero no se le puede descartar para alguna emergencia de aquí al cierre y en los playoffs.