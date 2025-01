ARLINGTON._ Cuando Jacob deGrom agarra una piedra —una real, no una pelota de beisbol— no tiene que pensar en lanzarla. Esas son las cosas casuales que no te pasan por la mente cuando te estás recuperando de una cirugía mayor.

Al fin y al cabo, cuando está saludable, todos saben quién es y quién puede ser deGrom. Pero, aunque el as de los Rangers sea quizás el mejor lanzador de su generación, ha sido obstaculizado por lesiones a lo largo de los años 2020..

deGrom no ha superado las 100 entradas desde su temporada ganadora del premio Cy Young en la Liga Nacional con los Mets en 2019. Pero recién recuperado de su cirugía Tommy John, deGrom mostró su nivel en esas 10.2 entradas de septiembre de 2024 (1.69 de efectividad). Si está cerca de ser el deGrom que el mundo beisbolero conoce, podría volver al frente de la carrera del Cy Young de la Liga Americana.

“Quiero decir, vamos, ya tuvimos un vistazo de eso el año pasado”, dijo el mánager Bruce Bochy. “Es simplemente un talento increíble. Estos muchachos solo aparecen tan a menudo con los dones y talentos que él tiene, con esa filosofía y ese control. Eso será parte de nuestro trabajo, sacarlo al campo y mantenerlo saludable y cuidarlo”.

Eso no quiere decir que será todo fácil. DeGrom sigue siendo un lanzador de 36 años que viene de una cirugía mayor en el codo. Texas quiere hacer todo lo posible para mantenerlo saludable y lanzando hasta octubre.

“El objetivo es salir allí tantas veces como pueda”, dijo deGrom. “Estoy seguro de que tenemos que ser inteligentes con eso. No queremos saltar a más de 200 y pico de entradas, pero me gustaría poder salir allí y hacer 30 [aperturas]. Ese es el objetivo. Firmas aquí para lanzar. No he podido hacer eso. Así que el objetivo es salir allí y hacer tantas aperturas como pueda para ayudar a aportar”.

Desde el punto de vista del beisbol, las cifras hablan por sí solas. La recta de deGrom sigue manteniéndose en los altos 90 después de la cirugía. Su slider es eléctrico. Tiene un excelente control y no reparte muchas bases por bolas. Compite cada vez que está en el montículo.

Es élite en casi todos los aspectos del pitcheo. Los Rangers esperan ver eso durante toda una temporada en el 2025.

(Con información de MLB)