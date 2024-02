Para Arozarena, los mayores momentos destacados del receso de temporada fueron ser mencionado por Bad Bunny y conocer a Scott. Fue uno de los nueve jugadores de las Mayores mencionados en el último álbum del superastro puertorriqueño, pero no tenía idea de que venía cuando escuchó por primera vez la línea: “Yo mismo me impresiono, como Randy Arozarena ”.

“Creo que vieron lo que soy capaz de hacer y cuánto disfrutaba haciéndolo”, dijo. “Todo lo que quería hacer era tener éxito en Grandes Ligas. Ese era el objetivo final. No planeé nada de esto. No esperaba nada de esto. Todavía es algo nuevo para mí a medida que sale. Pero no, solo quería tener éxito en Grandes Ligas y apoyar a mi equipo de la mejor manera posible”.

Arozarena dijo que está trabajando en un proyecto secreto con Scott, y el Salón de la Fama Ken Griffey Jr., reveló antes de negarse a dar más detalles, por lo que pudo conectarse con él después de un concierto en Miami.

“Se hace sentir muy bien. Humilde. Me he divertido mucho esta temporada baja. Mi nombre se escucha en canciones. Nunca me paso por la mente eso”, dijo Arozarena. “Conocer a artistas, artistas de primera categoría, personas famosas. Me estoy divirtiendo mucho. Me siento bendecido, y con suerte seguirá así.

“Quién sabe. Tal vez esté en una película uno de estos días”.

¿A quién interpretaría y de qué trataría la película?

Eso es fácil.

“El protagonista”, dijo Arozarena con una sonrisa. “Mi vida”.

(Con información de MLB)