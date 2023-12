“No tengo algo así en específico, simplemente lo típico, que es el pavo, el jamón, el olor de todos esos platillos que se preparan en estas fechas me gusta mucho; tampoco soy muy dulcero, entonces me iría más por el jamón”, externó.

Cuando tenía cinco años, Alí Solís recibió un regalo muy especial, el cual sigue recordando con mucho cariño.

“De chiquito siempre deseé, mucho, mucho, mucho, un triciclo, me acuerdo mucho de ese regalo, me acuerdo muy bien de cómo lo agarré y que no me importaron mucho los demás regalos”, recordó con una sonrisa en el rostro.

Andrés Álvarez, tres navidades fuera de casa

Andrés Álvarez Romero, nacido en Chula Vista, California, manifestó que su familia entiende que no pueda acompañarlos en estas fechas especiales.