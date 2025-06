Después de unos segundos caóticos, Reyes se deslizó de cabeza hacia el plato antes de que llegara el toque del receptor Freddy Fermín, quien no pudo controlar el tiro. Así, los Yanquis tomaron la delantera y aseguraron la barrida con una victoria final de 1-0 ante Reales el jueves por la noche en el estadio Kauffman.

KANSAS CITY._ Durante varios segundos, Pablo Reyes no sabía a dónde ir. Después de resbalar entre la tercera base y el plato en la octava entrada de un juego sin anotaciones, el dominicano frenó en seco, y, por un instante, pareció regresar a tercera. Tras vacilar por otro segundo, decidió simplemente lanzarse hacia el plato.

Pero esa única carrera no llegó fácil ni de manera convencional. Con corredores en primera y segunda y dos outs, Paul Goldschmidt conectó un rodado fuerte hacia la primera base que rozó el guante de Vinnie Pasquantino en pleno salto. La bola rodó hasta el borde entre la tierra y el césped de los jardines, donde Pasquantino la recogió y lanzó al pítcher Lucas Erceg, quien no pudo ganarle la carrera a Goldschmidt para llegar a la base. Cuando Erceg se volteó para ubicar a los corredores, encontró a Reyes en tierra de nadie. Pero no pudo atraparlo.

El giro de Reyes hacia tercera obligó a Erceg a dar unos pasos hacia adelante, sin estar seguro a dónde debía tirar la bola. Pero para ese momento Reyes ya había avanzado lo suficiente por la línea, provocando un tiro errático de Erceg mientras Reyes llegaba quieto para anotar la única carrera de la noche.

Dicha carrera fue suficiente para los Yanquis, que vieron a Will Warren recuperarse de dos aperturas irregulares con 5.0 entradas y dos tercios sin permitir carreras. Warren permitió que solo dos jugadores de los Reales llegaran a base después de escapar de apuros en la segunda entrada, mientras los lanzadores de los Yanquis limitaron a los Reales.

Con esa victoria, Nueva York ha ganado 10 de sus últimos 11 juegos contra Kansas City y ha barrido su serie particular esta temporada, lo cual es apenas la décima vez en la historia de la franquicia que los Yanquis logran un récord de 6-0 contra un mismo rival en una campaña.

(Con información de MLB)