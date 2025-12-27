Urquidy a Dominicana, paran Rangers a Aarón Zavala

Ayer, tras el “recalentado navideño”, hubo dos noticias sorpresa relacionadas con el lanzador sinaloense, José Urquidy. La primera: no se concretó su arreglo con los Diamondbacks de Arizona y por lo cual abandonó hace unos días a los Venados de Mazatlán.

Y la segunda: decidió regresar a la actividad que necesita para seguir mostrando sus actuales condiciones físicas, pero no con los rojos del puerto, sino que con los Leones del Escogido, campeones defensores de la Liga Dominicana.

A los Venados habría caído de perlas la reincorporación del derecho de 30 años, quien en seis aperturas en el ciclo en curso, compiló 3-1, 1.09 en carreras limpias, 35 ponches y 7 bases por bolas en 33 innings.

Pero la directiva del club que está peleando con los Algodoneros de Guasave y Tucson Baseball Team el último boleto a los playoffs, respaldó al agente libre no objetando el cambio de liga que necesitaba de su autorización.

La Lidom iniciará este sábado su postemporada que consiste en un largo “round robin” que disputarán cuatro conjuntos en pos de los dos lugares para la serie por el título absoluto y el pase a la Serie del Caribe 2026. La etapa eliminatoria concluirá el 17 de enero.

Urquidy se unirá así a la extensa lista de mexicanos que han reforzado a escuadras dominicanas y en las que sobresalen, precisamente, Héctor Daniel Rodríguez (2012), Jorge Cantú, José Guadalupe Chávez y José Cobos en 2013 y Sebastián Valle en 2016 aportando para banderines del Escogido.

LOS Rangers de Texas pararon al jardinero de los Jaguares de Nayarit, Aarón Zavala, quien no viajó con el equipo para la serie ante los Cañeros de Los Mochis en el nuevo Emilio Ibarra Almada, alias “Schevron Park”.

Así de un plumazo, el equipo sensación que irrumpió en la Liga Mexicana del Pacífico, perdió a un carabinero de .358, 6 cuadrangulares y 27 impulsadas en 27 juegos de su temporada de debut.

Zavala, de 25 años, originario de Eugene,Oregon y evidente ascendencia, es de los prospectos con etiqueta MLB que todavía aterrizan en la Arco, aunque supeditado a los planes de sus organizaciones.

UN día como hoy, en 1982- Eleno Cuén tiró su juego completo 18 de la temporada y los Ostioneros de Guaymas superaron, 3x1, a los Yaquis de Ciudad Obregón. Jim Wilson y Bobby Smith se volaron la barda contra Francisco Cota.

Hoy es el cumpleaños de Ernesto Escarrega (77) y Jim Leyritz (62). El 27 de diciembre de 2020 falleció el pítcher del Salón de la Fama de Cooperstown, Phil Niekro (81).

-“La verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes”.- Charles Dickens.

EN seguidillas.- El mánager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, y su hijo Mateo, no estuvieron en el primer juego de la serie contra los Algodoneros de Guasave en el estadio Panamericano. Es uno de los privilegios concedidos por los Hernández Íñigo a Gil y su primogénito, habiendo tenido otras ausencias en el anterior y actual ciclo... Estuvo en el mando el coach de banca, Noé Muñoz, quien presume una amplia hoja de servicios como piloto interino... Águilas de Mexicali trae de estreno a Raudy Read (.280, 1, 2), un robusto cátcher dominicano que en 2017 y 2019 tuvo algunos turnos en las Mayores con los Nacionales de Washington. En 2025, bateó .338 y 3 jonrones con 15 producidas en 18 juegos para los Toros de Tijuana.

