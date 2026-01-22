Urquidy abrirá en la serie final de la Lidom

Hace seis años, el mundo tomaba precauciones para la pandemia que finalmente llegó en marzo con consecuencias y saldos devastadores en pérdidas humanas por el Covid-19. Inmersos en el cotidiano quehacer, todos nos hacíamos a la idea de que el golpe no iba a ser tan fuerte.

Uno de ellos era el puertorriqueño Carlos Beltrán, quien semanas atrás había sido designado mánager de los Mets de Nueva York. Estaba listo para debutar en la difícil faceta y en el máximo nivel.

Pero el 17 de enero de 2020, el ex jardinero firmó acuse de recibo de un despido que probablemente ya esperaba, después de que se conoció el “Robo Gate” que abolló y en serio la reputación de su antiguo club, los Astros de Houston.

Dicen que la vida es de oportunidades y aunque al boricua no ha gastado la suya para dirigir en la gran carpa, su elección al Salón de la Fama de Cooperstown, asombrosamente no objetada por los que votan, compensa con creces aquella frustración.

Por lo demás, la futuro entronización de Beltrán regresó a Puerto Rico el liderato entre los países latinos con 6 inmortales, considerando sólo el modo tradicional que compete a periodistas y escritores de beisbol. Desplazó a República Dominicana (5).

Beltrán se unió a Roberto Clemente (1973), Orlando Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Édgar Martínez (2019). Los dominicanos son Juan Marichal (1983), Pedro Martínez (2015), Vladimir Guerrero (2018), David Ortiz (2022) y Adrián Beltré (2024).

El empoderado Comité Elector para Cooperstown también eligió a Andrew Jones, jardinero y recio bateador que ha puesto en el “mapa” a Curazao, empatando a Venezuela con su único imperecedero, el ex shortstop Luis Aparicio.

ARRANCÓ igualmente la final de la Liga Dominicana y hoy es el turno de José Urquidy como abridor de los Leones del Escogido contra los Toros del Este, en el segundo de la serie.

El mazatleco que busca llamar la atención en aras de mantenerse en Grandes Ligas, tuvo dos flojas, una regular y una buena actuaciones en el “round robin”, compilando 1-2 con efectividad de 5.40.

Detrás de Urquidy, el viernes, los Leones pondrán en el montículo al refuerzo que reclutaron de las Águilas Cibaeñas, Luis Fernando Miranda, quien se lució en su única apertura con seis episodios de dos hits, una rayita, 7 chocolates y 0 bases por bolas ante los Gigantes del Cibao.

UN día como hoy, en 1973.- El cátcher Francisco Márquez se convirtió en el primero en atizar tres jonrones en un juego de una serie final y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron a los Mayos de Navojoa, 11x4, para tomar ventaja 2-0. En la lomita, el relevista Israel Buentello superó a Dyar Miller.

Hoy cumplen años Timber Mead (61), Gaudencio Aguirre (53) y Chonne Figgins (48). El 22 de enero de 2016 murió Juan Manuel Ley López (83), fundador junto con su padre Juan Ley Fong de los Tomateros de Culiacán. Ingresó al Salón de la Fama en 1996.

-“No se puede encontrar la paz evitando la vida”.- Virginia Woolf.

EN seguidillas.- Los Tomateros se encuentran en su séptima final a partir de 2015 y en todas se ha involucrado Benjamín Gil. Con el ex torpedero ganaron cuatro y perdieron una y el año pasado, con Roberto Vizcarra en el mando, mordieron el polvo frente a Gil y los Charros... Un total de 11 legionarios que participaron en la serie final 2025 de la Liga Mexicana, entre Diablos Rojos y Charros de Jalisco, aparecen en los rósters de los protagonistas de la post serie por el título de la LAMP 2025-2026... Y Gil dispondrá de todos, incluso Julián Ornelas, Japhet Amador y Gerardo Reyes, que son “pingos” en el verano.

rl4460520@gmail.com