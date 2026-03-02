Urquidy contra Colombia; Meneses iniciará en AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por un par de días, hoy y mañana, cambio parcial de programación en los escenarios naturales de Arizona y Florida. Es tiempo de Clásico Mundial y los 30 equipos serán “sparrings” de las selecciones que jugarán en Estados Unidos y Puerto Rico.

Ironías de la vida beisbolera cuando prácticamente todos, a regañadientes, prestan a sus legionarios para el patriótico deber de defender los colores de sus países y a otros de plano, les niegan el permiso.

Para este martes están calendarizados 15 encuentros entre MLB y combinados nacionales y otros tantos para el miércoles, un día antes que la conflagración de la pelota se ponga en marcha en el frente japonés.

En los choques de preparación de hoy habrá acción para un abridor mexicano, aparte del designado por el mánager Benjamín Gil para el encuentro contra los Diamondbacks de Arizona, en Scottsdale, Arizona.

En su segunda salida en el Spring Training para los Piratas de Pittsburgh, José Urquidy (1.1 e, 2h, 3c, 2bb, 2k) enfrentará a Colombia, empezando al mediodía, hora del centro de México. Un viejo conocido en LMB y LMP, Julio Teherán, trepará al cerro por los colombianos.

LOS Atléticos de Sacramento sacaron de su róster al ausente por avatares mundialistas, Joey Meneses (.400, 1, 4), asignando al “culichi” al campo de las menores alterno al de Grandes Ligas en Arizona.

El movimiento casi asegura que Meneses, quien no juega en el Big Show desde 2024 con los Nacionales de Washington, no estará en el día de inauguración de los A´s, el 27 de marzo de visita a los Rays de Tampa.

En los Aviadores de Las Vegas de la Liga de la Costa del Pacífico AAA, sería entonces la próxima parada del primera base y designado que en 2025 quemó pólvora en infiernitos en la filial AAA de los Mets de Nueva York (.264, 11, 55).

LOS dominicanos presumen a un montón en los campos de entrenamientos de Major Baseball League, de los cuales poco más de 100 estarán en los rósters de apertura.

Se habla de un “dream team” para el Clásico Mundial entregado al novel mánager, Albert Pujols, pero la verdad es que las declinaciones de varios estelares y la reciente baja por dopaje del novato de los Filis de Filadelfia, Johan Rojas, han abollado esa fama.

Al extremo de que para completar su róster tuvieron que echar mano de Junior Lake, veterano jardinero que desde 2018 juega en la Liga Mexicana, actualmente, con los Toros de Tijuana.

UN día como hoy, en 1983 - Steve Carlton acepta un contrato de cuatro años por 4.15 millones de dólares con los Filis de Filadelfia que lo convertirá en el lanzador mejor pagado en la historia de las Grandes Ligas.

En 2006: En el primer juego del Clásico Mundial de Beisbol, Jae-Weong Seo lanzó una pelota de dos hits y Chan Ho Park lanzó tres innings para un salvamento, liderando a Corea del Sur a la victoria sobre Taiwán por 2-0. El torneo de 16 naciones comienza a las 11:30 a. m., hora local, y se juega ante una escasa multitud de 5193 personas en el Tokyo Dome.

Estas son las mañanitas para Mike Romano (54), Iker Franco (45), Jesús “Jesse” Castillo (43), Isaac Rodríguez (35), Wilmer Ríos (32), José Rondón (32). El 3 de marzo de 20212 murió Jim Obradovich (63), quien ayudó a los Mayos de Navojoa a ganar su primer título de la Liga Mexicana del Pacífico, en 1978-79. Conectó dos jonrones en el juego decisivo contra los Naranjeros de Hermosillo y ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP). Posteriormente, jugó tres años completos en la Liga Mexicana, con los Rieleros de Aguascalientes (2) y Piratas de Campeche.

-“Trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido”.- Anónimo.

EN la Toronja y el Cactus.- El cátcher César Salazar (.222, 0, 1), sin turnos legales y una impulsada, en un empate 3-3 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington...Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Marlins de Miami, 3x2, con aportación de un hit y una anotada en dos viajes del novato tercera base, Ramón Mendoza (.388). Por los Marlins, Dylan Jasso (.222), de 2-0... Omar Cruz tuvo un relevo aparatoso de 5 hits, tres carreras, pero solo una limpia y un chocolate en dos tercios, al perder los Padres de San Diego, 7-1, ante los Atléticos... Alan Rangel (0-0, 12.00) abrirá hoy por los Filis de Filadelfia, contra los Rays de Tampa Bay, en su segundo inicio en la Toronja 2026... Los Mets de Nueva York bajaron al pitcher de la doble nacionalidad, Alex Carrillo, que hace tres años lanzó en la LMB con los Tigres de Quintana Roo (4-1, 8.26) en 2022 y 2023. En 2025 se estrenó en las Mayores con los neoyorquinos (0-1, 13.50).