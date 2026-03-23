Urquidy se queda con los Piratas, bajan a Javier Assad

CIUDAD DE MÉXICO.- José Urquidy será bigleaguer en 2026. No obstante su flojo desempeño en las jornadas de pretemporada que hoy finalizan, el otrora estelar de los Astros de Houston recibirá el beneficio de la duda del mánager, Don Kelly, y el coach de pitcheo, Bill Murphy.

El club madrugó ayer lunes para darle la noticia al derecho de 31 años que registró 0-1 y efectividad de 9.28 en cuatro juegos y 10 episodios y dos tercios en el spring training, con 8 chocolates y tres bases por bolas.

Urquidy, quien firmó un contrato de un año por 1.5 millones de dólares, iniciará como relevista largo, una faceta en la que ha actuado en 11 de sus 81 apariciones. En las Mayores registra 27-16, un rescate y 4.00 en carreras limpias en seis temporadas.

Cinco de esas campañas fueron con los Astros para quienes resultó un estelar en postemporada, de acuerdo a cifras de 7-4 y 4.08, incluso 3-0 y Era de 1.23 en cinco cotejos en la Serie Mundial, la cual ganaron los texanos en 2021.

En su más reciente incursión en el Big Show en 2025, Urquidy no tuvo decisión en dos relevos con los Tigres de Detroit (0-0, 7.71), recibiendo poca atención de su antiguo mentor en Houston, AJ Hinch, que sólo le dio dos innings y un tercio en dos salidas.

Con la mirada puesta en el beisbol estadounidense, Urquidy lanzó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Venados de Mazatlán (3-1, 1.09) en seis aperturas y 33 innings, 35 ponches y 7 bases por bolas.

Abandonó a los porteños en medio de rumores de que había acordado con los Diamondbacks de Arizona, pero sin equipo en Grandes Ligas, sorpresivamente aceptó una oferta de la Liga Dominicana que estaba en su etapa de “round robin”.

En la Lidom estuvo batallando como refuerzo de los Leones del Escogido (1-2, 5.40), pero se sacó la espina colgando cinco argollas (2h, 4k, 0bb) a los Gigantes del Cibao, para asegurar el boleto a la serie final.

QUIEN no corrió con similar suerte fue Javier Assad. Los Cachorros de Chicago lo enviaron a la filial Triple-A de Iowa, no obstante haber cumplido en tres actuaciones en la pretemporada: 1-0 y efectividad de 1.35.

Se supone que el tijuanense sería la primera opción en caso de una emergencia durante el calendario regular, tras hacer antesala donde nada tiene que demostrar, después de cuatro veranos en el Big Show, como abridor y relevista.

Assad presume un performance en la gran carpa de por vida de 18-12, un salvamento, 3.43 en carreras limpias admitidas y 271 ponchados en 331 capítulos, sobre 78 juegos.

UN día como hoy, en 1982 - El lanzador Fernando Valenzuela pone fin a su huelga y se presenta en el campo de entrenamiento de primavera de los Dodgers en Vero Beach, Florida.

En 1981, Valenzuela ganó los premios Cy Young y Novato del Año de la Liga Nacional tras ganar 13 juegos con una efectividad de 2.48 y 180 ponches durante la temporada acortada por la huelga.

Después de cobrar solo 42,500 dólares en su temporada de novato, Valenzuela había pedido un aumento a $1 millón este año. Los Dodgers renovaron unilateralmente su contrato por la suma de $350,000.

Mañanitas para Garry Templeton (70), Bruce Hurst (68), Wilson Álvarez (56) y José Valverde (48).

-“Una mujer segura de sí misma no tiene miedo de vivir sola, tiene miedo de vivir mal acompañada”.

EN la Toronja y el Cactus: El cubano-mexicano Randy Arozarena (.273, 2, 7) empalmó un jonrón solitario, su único imparable en dos oportunidades, en derrota de los Marineros de Seattle, 10-3, ante los Padres de San Diego. Por los californianos, Rosman Verdugo debutó en los choques de exhibición y se fue de 1-0 y dos anotadas. Y el relevista Manuel Castro (1.0, 7.50) sacó un out... Aunque se cree que empezará en AAA, Joey Meneses (.364, 1, 7) llegó hasta la otra orilla del spring training con los Atléticos de Sacramento que vencieron el lunes a los Medias Blancas de Chicago, 10 a 9. Meneses, de 2-0 y dos producidas... Jonathan Aranda (.290, 1, 1) tuvo una tarde larga con 4 turnos en cero, mientras los Rays de Tampa Bay pintaban de blanco a los Filis de Filadelfia, 7x0... El jardinero México-americano, Jarren Durán (.407, 3, 5), de 2-1 y dos boletos, para los Medias Rojas de Boston que cayeron frente a los Mellizos de Minnesota, 9-6. Por los Gemelos, el novato Jayson Bass Jr. (.667, 0, 1), de 1-1 y una anotada... A otro legionario de doble nacionalidad, el cátcher Austin Barnes (.313, 0, 2), lo liberaron los Mets de Nueva York... Una de las “bujías” de los Charros de Jalisco el pasado invierno, el guardabosque Bligh Madris (.320, 8, 56), alcanzó a mostrarse con los Cardenales de San Luis (11-2), aunque se conoce que despegará en la sucursal AAA, Memphis. Madris ha actuado en Grandes Ligas (.204, 2, 12) en las nóminas de los Piratas de Pittsburgh, Astros de Houston y Detroit.