CIUDAD DE MÉXICO.- José Urquidy fue devuelto por “manso” a los corrales en su debut en la Liga Dominicana, con los Leones del Escogido, contra los Toros del Este.

Tiró dos innings en 5 imparables y tres carreras limpias, ponchó a dos y no caminó a nadie, en una jornada a pleno solo en la que no tuvo decisión.

El derecho que busca llamar la atención de los buscadores de Grandes Ligas, tras caerse un acuerdo con los Diamondbacks de Arizona, tendrá, suponemos, otras oportunidades en el Round Robin que finalizará el 17 de enero.

Urquidy registró 3-1 y efectividad de 1.09 en seis aperturas para los Venados de Mazatlán, pero no lanzaba desde el 5 de diciembre cuando colgó siete argollas a los Algodoneros de Guasave.

EN la Lidom se menciona un nombre que dejó corazones rotos en la Liga Mexicana en 2024, pero a quien le fue muy mal en Japón en 2025: Trevor Bauer. Lo pretenden los Leones del Escogido.

Otra: Los Naranjeros de Hermosillo participan de la baja definitiva del jardinero, José Cardona (.217, 0, 13), a causa de una fractura en el pie derecho que sufrió en el último juego de la serie frente a Tucson Baseball Team.

Una más: Cardona, quien en noviembre estuvo inhabilitado por un par de semanas, bateaba .217 sin cuadrangulares, 13 impulsadas y 6 robos en 43 encuentros de su temporada 12 con los 17 veces campeones invernales.

Y, Los Charros de Jalisco se dieron el luego de sacar del róster en estos días de celebrar a Bligh Madris (.338, 8, 55) y tienen arrumbado en la banca a Tirso Ornelas (.237, 0, 7). El guardabosque de los Padres de San Diego no jugaba desde el 16 de diciembre.

UN día como hoy, en 1977 - Melissa Ludtke, escritora deportiva de Sports Illustrated, presenta una demanda contra las Grandes Ligas, los Yanquis y los funcionarios de la ciudad de Nueva York por negarle el acceso al vestuario para entrevistar a los jugadores durante la Serie Mundial de 1977.

-“La historia es la mejor novela, aunque a veces la peor historia”.- Carlos Fuentes.

EN seguidillas.- Por si alguien lo olvidó o nunca lo supo, el norteamericano Chris Coste que suplió al dominicano Felix Fermín en el mando de los Cañeros de Los Mochis, es el mismo que en 2023 fue campeón de la primera edición de la “Champion League” que no prendió en sus primeras dos en territorio de la Liga Mexicana. Coste y los Moorhead Redhawks, de la Asociación Americana, se coronaron en el Kukulcán de los Leones de Yucatán... Para que vean que no siempre bastan ganas y deseos en los avatares de una revancha. Roberto Vizcarra regresó a Culiacán después de su salida de los Tomateros este mismo ciclo y perdió la serie (2-1) en el timón de Águilas de Mexicali... Andretty Cordero, dominicano que en la LMB promedió .368 con 22 jonrones y 100 producidas con los Rieleros de Aguascalientes, nueva contratación de los Naranjeros, con quienes jugó en 2023-2024 (.346, 1, 10).