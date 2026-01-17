Urquidy y Contreras a la serie final de la LIDOM

CIUDAD DE MÉXICO:- Como si se fuese un guión previamente establecido, los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán que acostumbran a calentar el estadio Panamericano, estarán en la Serie del Caribe que del 1 al 7 de febrero se efectuará en el municipio conurbado de Guadalajara, Zapopan.

Pero antes deberán resolver sus diferencias en la serie final que empezará el próximo miércoles en un seguramente repleto estadio de la capital sinaloense, pactada a ganar cuatro de siete.

Será la cuarta vez y segunda consecutiva que chocan en la fase decisiva del ciclo otoño-invierno, aventajando los azules a los guindas. Se impusieron en 2024-2025 y en 2021-2022.

El único triunfo de los Tomateros ocurrió en 2014-2015 cuando Benjamín Gil, hoy en la trinchera jalisciense, estaba de su lado como estratega debutante, después de exitosa trayectoria en los diamantes de Grandes Ligas y en México.

Con los Tomateros, Gil conquistó otros tres títulos, más el del invierno anterior con los Charros, para un total de cinco que le concede el segundo lugar en la historia de la LMP, dos menos que el líder Francisco Estrada.

El piloto de los Tomateros, Lorenzo Bundy, quien arrolló en la “Serie del Rey” con los Diablos Rojos a Gil y a la versión LMB de los Charros, apenas en septiembre pasado, va por su quinto gallardete en el Pacífico. A Ambos les falta la corona de la Serie del Caribe en la que Gil tiene los subcampeonatos de 2015 y 2025.

LOS finalistas cumplieron ayer el trámite de escoger un último refuerzo. Los monarcas vigentes reclutaron y por segundo enero seguido al relevista de Mexicali, el ex ligamayorista, Jesús Cruz, mientras que los Tomateros señalaron al jardinero dominicano también de los fronterizos, el dominicano Estevan Florial.

Florial es un carabinero de .277, 6 jonrones, 24 impulsadas y 13 robos en 58 juegos del rol regular y .364, 3 cuadrangulares y 6 empujadas en 9 desafíos en los playoffs.

Cruz compiló 1-1, 3 rescates y 1.41 en carreras limpias en la campaña en 36 apariciones y 0-0 y 1 salvado sin admitir rayitas en 8 innings y un tercio en la postemporada.

UN día como hoy, en 1973 - Los Medias Rojas firmaron al veterano toletero Orlando Cepeda como su primer bateador designado. Boston se convirtió en el primer equipo en fichar a un jugador específicamente para el rol de bateador designado, una nueva regla que entrará en vigor esta temporada.

El pacto se cumplió a cabalidad cuando Cepeda, puertorriqueño de 35 años, bateó .289 con 20 jonrones y 86 impulsadas en 142 juegos en los que no tuvo actividad a la defensiva.

Mañanitas para Brady Anderson (62), Leobardo Arauz (49) y Alex Mejía (35). El 18 de enero de 2021 murió el ex lanzador e inmortal en el Salón de la Fama de Cooperstown, Don Sutton (76).

-“Quienes no se mueven no notan sus cadenas”.- Rosa Luxemburgo.

ENTRE suspensivos.- Luego de que lo acribillaron los Naranjeros en Hermosillo el 2 de enero (7 hits y 5 carreras limpias en un inning y dos tercios), el nicaraguense de los Charros Romald Medrano (2-1, 4.73) no admitió anotaciones contra los propios Naranjeros en el Fernando Valenzuela y en Mexicali, en 11 episodios y dos tercios, para adjudicarse importantes triunfos en los playoffs... José Urquidy (Mazatlán) y Efraín Contreras (Ciudad Obregón) participarán en la serie final de la Liga Dominicana como refuerzos de los Leones del Escogido. También en similar tesitura con los Leones, el cubano de los Yaquis de Ciudad Obregón, Odrisamer Despaigne, y Matt Foster y Andretty Cordero, de los Naranjeros... Allá mismo, en su debut con los Toros del Este que aspiran al otro boleto para disputar el banderín, el zurdo de los Jaguares de Nayarit, Faustino carrera, no tuvo decisión después de una labor de 6 hits, 3 anotaciones, tres chocolates y control perfecto en 4 capítulos frente a los Gigantes del Cibao.