CIUDAD DE MÉXICO.- Dos serpentineros mexicanos bigleaguers que fueron a la Liga Mexicana del Pacífico a completar su rehabilitación tras prolongado periodo de lesiones lucen a plenitud: José Urquidy y Daniel Duarte, apuntalando la rotación de los Venados de Mazatlán y el bullpen de los Cañeros de Los Mochis, respectivamente.

Urquidy, 1-1, ha tirado 20 innings en cuatro aperturas, las últimas dos de seis innings contra Naranjeros de Hermosillo y Yaquis de Ciudad Obregón, con efectividad de 1.35, 22 chocolates y 5 bases por bolas.

El relevista Duarte va sin decisión y un rescate en 10 episodios y dos tercios, sin admitir carreras, 9 ponchados y 2 bases por bolas, en 10 salidas que tienen de plácemes al manager Felix Fermín y al coach Jesús Manso.

DESPUÉS de recibir muchas menciones para estrenarse como mánager en Grandes Ligas, el dominicano Albert Pujols se quedó “chiflando en la loma”, como decían los antiguos, mientras ocho equipos buscaban dirigente.

Los últimos en decirse fueron los Rockies de Colorado, designando a su interino en 2025, Warren Shaeffer, a pesar de un horrible 36-86 como sustituto de Bud Black (7-33).

La verdad es que el futuro Salón de la Fama de Cooperstown no encajaba en ese club que lleva años en transición, tocando fondo en las últimos tres, con un acumulado de 100 o más descalabros.

Los equipos que tampoco optaron por Pujos, algunos luego de entrevistarlo, fueron los Gigantes de San Francisco, Mellizos de Minnesota, Rangers de Texas, Angelinos de Anaheim, Bravos de Atlanta, Padres de San Diego y Nacionales de Washington.

UN día como hoy, en 1981 - Rollie Fingers, de los Cerveceros de Milwaukee, se convierte en el primer relevista en ganar el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, superando a Rickey Henderson, de los Atléticos de Oakland, por 319-308. Fingers salvó 28 juegos y registró una impresionante efectividad de 1.04.

En 2003- Rigoberto Beltrán lanzó seis innings sin hit ni carrera y Gabe Molina (2) y Mark Kroon (1) completaron el “doble cero”, al imponerse los Tomateros de Culiacán a Águilas de Mexicali, 6x0.

Estas son las mañanitas para Bucky Dent (74), Mark Whiten (59), Octavio Álvarez (54) y Alex Tovalín (28). Hoy cumpliría años el ex pitcher Octavio Dotel (54), quien fue una de las 100 víctimas por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, el 8 de abril de 2025.

-“¿Usted cree que si yo tuviera dos caras usaría esta?”.- Gustavo Díaz Ordaz.

ENTRE suspensivos.- A los Algodoneros de Guasave, coleros de la primera mitad, les sigue lloviendo sobre mojado: ahora los dejó su número uno en la rotación y líder en pcl de la liga, Kyle Tyler (1.83). Sólo llevaba una victoria en siete juegos, pero debieron ser por lo menos tres o cuatro en el recorrido de pesadilla para los blanquiazules. Lo reemplazaron con Jacob Nix, un diestro ex ligamayorista (2-5, 7.02) y breve paso por Japón (1-2, 3.42)... Los Algodoneros también agregaron a sus filas al buen serpentinero, Jorge Pérez, que no ha trabajado en el presente ciclo... Ganando seis de nuevo juegos con Pat Listach en el timón, Águilas de Mexicali logró una cosecha de 5.5 puntos del sexto lugar, superando a los Tomateros de Culiacán (5)... Los Jaguares de Nayarit han traído a cuatro extranjeros de organizaciones de las mayores: Jacob Amaya (Medias Blancas) y Marco Castañón (San Diego), que ya se fueron, y los recién llegados, el colombiano Francisco Acuña (.244, 1, 5) que pertenece a los Padres y el estadounidense de obvia ascendencia, Aarón Zavala (.600, 1, 4), de los Rangers de Texas.