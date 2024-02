TAMPA, Florida._ Cuando el dominicano Juan Soto se imagina vestido con el clásico uniforme a rayas en el Yankee Stadium, trotando por los jardines durante una tarde de verano más adelante en esta temporada, visualiza un ambiente “eléctrico” en el que se “sentirá como en casa”.

Eso es exactamente en lo que los Yanquis están apostando, con la esperanza de que Soto disfrute tanto su experiencia en Nueva York que se le convierta en algo imposible de abandonar.

Los Yanquis buscan aprovechar el 2024 con Soto

“Ves el lineup, nuestro bullpen, los abridores, todo”, dijo Soto. “Tenemos todo lo que necesitamos. El talento, la organización en la que estamos, es increíble. Es asombroso. Y estamos más que emocionados por esta temporada”.

Con Soto a menos de un año de la agencia libre, mucho sobre el futuro está sin resolverse. Pero los Yanquis están felices de tenerlo de su lado en este momento. Soto llegó al George M. Steinbrenner Field el lunes junto con los otros jugadores de posición del equipo, diciendo que espera que ésta sea una gran campaña para los Bombarderos del Bronx.

“Va a ser bien divertido”, aseguró Soto. “Creo que va a ser increíble, de principio a fin”.

Ubicado en el podio en un área del lado de la tercera base del hogar primaveral de los Yanquis, Soto lucía tranquilo. Se puso una gorra con las letras ‘NY’ mientras vestía una camiseta con su propio nombre, anunciando la llegada de “El Generacional Juan Soto”.

Las estadísticas en la parte posterior de las barajitas de béisbol de Soto refrendan esa idea; con una combinación élite de poder y paciencia, ya es un talento de esos que aparecen muy pocas veces, uno que ha ganado comparaciones como toletero con el miembro del Salón de la Fama, Ted Williams.

“Es simplemente un bateador magnífico, realmente”, resumió el as de los Yanquis, Gerrit Cole. “El jugador con mejor dominio de la zona de strike que he visto. Va a ser difícil lidiar con él. Es una combinación de estadísticas y atributos en el plato como si estuvieses creando un toletero de videojuego. Estoy muy agradecido de no tener que lanzar contra él, y muy agradecido de que esté de nuestro lado”.

Soto también entiende su entorno, identificando al ex segunda base de los Yanquis y también dominicano, Robinson Canó, como su jugador favorito de la infancia y mentor en la actualidad.

“Ése es un hombre al que he seguido desde que era un niño, y quería ser como él”, reveló Soto, quien señaló que jugaron juntos en la selección de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol y que Canó se comunicó con él para felicitarlo después de que fuera cambiado a los Yanquis.

En cuanto al futuro incierto, la situación contractual de Soto lo ha visto cambiar entre tres organizaciones en los últimos dos años. Según los informes, Soto rechazó una extensión de contrato de 15 años y 440 millones de dólares de los Nacionales, que lo cambiaron a los Padres en agosto del 2022.

San Diego nunca logró avanzar lejos en sus esfuerzos para darle una extensión a largo plazo a Soto, lo que llevó a los Padres a moverlo junto al jardinero Trent Grisham a los Yanquis en diciembre por cinco jugadores: El dominicano Jhony Brito, Kyle Higashioka, Michael King, el dominicano Randy Vásquez y Drew Thorpe.

“Definitivamente, es uno de los mejores bateadores zurdos en el juego”, contó Grisham sobre Soto. “Estar cerca de él y verlo trabajar todos los días es impresionante y divertido. Creo que va a aportar mucho. Es una persona animada y un buen ser humano”.

En muchos sentidos, esta campaña podría representar una especie de prueba para Soto, quien tendrá un año para examinar cada aspecto de la organización de los Yanquis.

El gerente general Brian Cashman comentó a principios de esta semana que espera que Soto explore el mercado de agentes libres después de que finalice la temporada, aunque no descartó la posibilidad de ofrecerle una extensión antes de ese momento. Soto dijo que tiene previsto dejar esas negociaciones en manos de su agente, Scott Boras.

“Dejo que Scott haga sus cosas. Para mí, sólo me estoy enfocando en el 2024”, dijo Soto. “Estoy aquí para jugar beisbol, concentrarme en jugar este año, tratar de ganar todos los juegos que podamos y darle un campeonato a Nueva York”.