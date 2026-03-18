Va Sinaloa al Regional de Softbol por los pases a la Olimpiada Nacional 2026

CULIACÁN._ Ante los recientes cambios en el sistema de competencia nacional, las selecciones de softbol de Sinaloa se declaran listas para enfrentar un proceso clasificatorio más exigente, marcado por la reducción de oportunidades y una mayor presión en cada encuentro.

Con la desaparición del formato Macro Regional en esta disciplina, el camino hacia la etapa nacional se redefine. Ahora, el representativo sinaloense deberá medirse directamente ante cuatro estados de su región, en un esquema que disminuye el número de partidos, pero eleva la exigencia competitiva desde el primer lanzamiento.

El estratega del conjunto estatal, Alejandro Peraza, advirtió que este nuevo formato obliga a los equipos a mantener un alto nivel sin margen de error.

“La pelea va a estar más dura porque no hay margen de error. Ahorita no tenemos margen de error, entonces esperemos esta vez se nos dé el objetivo”, expresó durante la última sesión de entrenamiento.

Uno de los aspectos más relevantes en la preparación de Sinaloa ha sido la modificación en los rangos de edad y calendarios de competencia, lo que permitió reorganizar las plantillas y potenciar el talento en ambas categorías.

Jugadores que anteriormente formaban parte de la categoría Mayor ahora pueden integrarse a la Menor, aportando experiencia y solidez al grupo. Este movimiento, de acuerdo con el cuerpo técnico, ha contribuido a conformar equipos más competitivos.

“Volvimos con una selección más fuerte. La Menor se fortaleció porque jugadores que estaban ya en la Mayor lograron bajar con un poquito más de experiencia. Creo que los dos equipos van muy bien”, explicó el estratega.

Tras conseguir una medalla en la categoría Menor en la edición anterior, el objetivo para este ciclo es mejorar el resultado y aspirar a los primeros lugares del podio nacional.

En la categoría Mayor, la prioridad será asegurar el pase al Campeonato Nacional y, una vez instalada en esa fase, competir por las preseas.

“En la categoría Menor ya se ganó medalla el año pasado, entonces tenemos que ir a buscar una de mayor valor. Con la Mayor, el objetivo es principalmente pasar al Nacional y buscar la medalla”, puntualizó.

Sinaloa iniciará su participación en la fase Regional en las próximas horas, en un escenario donde cada juego será determinante. Con planteles reforzados, objetivos definidos y el impulso institucional, el estado buscará consolidarse como una de las principales potencias del softbol juvenil en el noroeste del país.