Valente Bellozo aprovechó oportunidad de los Rockies

Recién desempacado de las menores, Valente Bellozo lanzó ayer un relevo largo de seis innings en un hit y una carrera, para destacar sobremanera en una jornada en la que los Rockies fueron apaleados por los Filis de Filadelfia, 10-1, en el juego inaugural en Denver Colorado.

CIUDAD DE MÉXICO._ Recién desempacado de las menores, Valente Bellozo lanzó ayer un relevo largo de seis innings en un hit y una carrera, para destacar sobremanera en una jornada en la que los Rockies fueron apaleados por los Filis de Filadelfia, 10-1, en el juego inaugural en Denver Colorado.

Con el sol cayendo a plomo y después de que los visitantes vapulearon al abridor Michael Lorenzen (3 e, 12h, 9c), el único daño a la serpentina de Bellozo fue un cuadrangular solitario de Kyle Schwarber en el quinto capítulo.

El derecho ponchó a siete y concedió una base por bolas en su primera actuación en Grandes Ligas desde el 24 de septiembre de 2025. Curiosamente, en aquella ocasión, los Filis le pegaron con tubo en Filadelfia en un infumable relevo en que admitió 5 carreras en un inning, cuatro de ellas por jonrones.

Otros tres paisanos de usted tuvieron actividad en jornadas diurnas, el Viernes Santo: Alejandro Kirk (.150, 1, 2), impulsó una rayita con un imparable en cuatro viajes, al caer los Azulejos de Toronto en el “opening day” de los Medias Blancas de Chicago, que se impusieron 5-4.

Ramón Urías (.167, 1, 1) no respondió en tres oportunidades a los Cardenales de San Luis que sucumbieron por lechada ante los Tigres de Detroit, 4-0, mientras que Jonathan Aranda (.250, 2, 5) vivió una jornada larga al fallar en cinco turnos en la inauguración de los Mellizos de Minnesota, que proporcionaron alegría a 36,042 aficionados con una victoria, 10-4. Aranda atraviesa un tempranero “slump” en el que va de 11-1 en sus recientes tres cotejos.

TRES de tres: José Urquidy no ha sido requerido en el bullpen de los Piratas de Pittsburgh, desde que logró un salvamento el 29 de marzo contra los Mets en el Citi Field de Nueva York, tirando un episodio en un incogible y una anotación sucia.

Los Piratas solo llevan otro rescate en el arranque de la temporada y lo consiguió el viernes el dominicano Gregory Soto en un estrecho triunfo sobre los Orioles de Baltimore, en su día de inauguración en el PNC Park (38,986).

En el calendario del incipiente abril también se encuentra la serie oficial de Grandes Ligas entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego, sábado 25 y domingo 26 en el estadio Alfredo Harp Helú de los Diablos Rojos.

UN día como hoy, en 2001 - En Camden Yards, Hideo Nomo lanzó un juego sin hits ni carreras (3-0) contra los Orioles de Baltimore en su debut con los Medias Rojas de Boston. Fue el segundo “doble cero” de su trayectoria y el cuarto en la historia de las Grandes Ligas en hacerlo tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, uniéndose a Jim Bunning, Nolan Ryan y Cy Young en un selecto grupo. También fue el sin hits ni carreras más temprano en las Grandes Ligas, una marca que no se superará hasta 2024, cuando Ronel Blanco (Houston) lo hizo el 1 de abril sobre los Azulejos.

Mañanitas para Mike Epstein (83), Guillermo García (54), Scott Rolen (51), Raúl Barrón (40), Odrisamer Despaigne (39) y Renato Núñez (32). El 4 de abril de 1989 falleció Manuel Magallón (63), ex jugador y mánager nacido en Mazatlán que ese año dirigió al nuevo equipo en la Liga Mexicana, Industriales de Monterrey (9-11). En la Liga Mexicana del Pacífico ganó campeonatos como piloto con los Ostioneros de Guaymas (2) y Yaquis de Ciudad Obregón (1).

-“La modernidad llegó, pero nadie avisó que venía sin instrucciones”.- Carlos Monsivais.

ENTRE suspensivos.- En el radar de los Filis de Filadelfia para la primera emergencia, Alan Rangel registra 1-0 y efectividad de 0.84 en dos aperturas en la sucursal AAA, Leghigh Valley, en la Liga Internacional. En su segunda salida, el nativo de Hermosillo recetó seis ceros a los Toros de Durham (Tampa Bay)... Joey Meneses apenas promedia .130 (23-3), pero con un jonrón y siete impulsadas en cinco cotejos con los Aviadores de Las Vegas, filial AAA de los Atléticos de Sacramento... El tercera base de Tucson Baseball Team, Ramón Mendoza (.273, 1, 3), despegó como titular indiscutible en la sucursal AAA de los Cardenales de San Luis, Memphis. Ayer, de 3-1 y un boleto, en encuentro en el que Bligh Madris (Jalisco), descorchó un jonrón de dos carreras ante Norfolk (Baltimore)... También en esa categoría, el versátil Jared Serna iba de 20-3 sin extrabases ni producidas, una anotada y dos robos, asignado a la filial de los Marlins de Miami, Jacksonville Jumbo Shrip... Los Charros de Jalisco debutarán en la LMB a Zach Plesac, lanzador con pasado ligamayorista de ocho campañas, cinco con los Guardianes de Cleveland (26-27, 4.20) y una con los Angelinos de Anaheim (1-1, 8.25).

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