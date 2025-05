Los Marlins de Miami sacaron de su rotación de abridores a Valente Bellozo (0-2, 3.27) tras el regreso de la lista de lesionados de Ryan Weathers, pero esta vez no irá a las menores, sino al bullpen.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Marlins de Miami sacaron de su rotación de abridores a Valente Bellozo (0-2, 3.27) tras el regreso de la lista de lesionados de Ryan Weathers, pero esta vez no irá a las menores, sino al bullpen.

Bellozo compiló una efectividad de 0.96 en sus recientes dos actuaciones, ambas contra equipos líderes de sus divisiones: Dodgers de Los Ángeles y Cachorros de Chicago.

El derecho no es un caso único entre los pítchers mexicanos en eso de subir y bajar de Grandes Ligas a sucursales. Hace más de una década, los Medias Rojas de Boston le aplicaron algo similar a Alfredo Aceves por indisciplinado.

Será la primera vez que Bellozo, de 25 años, tenga roles de relevista en Grandes Ligas, después de 18 aperturas, cinco en 2024, en las que presenta un performance de 3-6 y 3.57 en carreras limpias admitidas.

Desde luego, el mexicalense levantará la mano para volver a la rotación en la primera emergencia del mánager, Clayton McCoullough, quien lo ha elogiado por “echado para adelante”, haciendo honor a su apelativo.

OBSERVACIONES: Jonathan Aranda (.325, 6, 20) rindió ayer una tarde atípica en Toronto, de 5-0 con cuatro ponches, mientras los Rays de Tampa Bay apilaban 14 imparables para superar 8-3 a los Azulejos.

Humberto Castellanos (4-1, 2.13) tendrá este viernes su ya acostumbrada actuación de fin de semana en la Liga de Taiwán. El abridor de Elephant Brothers va contra los Rakuten Monkeys, por quienes Marcelo Martínez (2-2, 2.40) lanzará el sábado.

UN día como hoy, en 1984- Steve Carlton resuelve un duelo con Fernando Valenzuela, volándose la barda con las bases llenas, y los Filis de Filadelfia vencieron a los Dodgers de Los Ángeles, 7x2.

Una semana después, el 23 de mayo en Filadelfia, Valenzuela se impuso 1-0 a Carlton con serpentina de 3 hits y 15 ponches , empujando también la única anotación con una rola al cuadro en el quinto inning.

Hoy es el cumpleaños de Édgar Arredondo (27), Rafael Martin (41) y Jack Morris (70). El 16 de mayo de 1966 nació en Rosa Morada, Sinaloa, Carlos Gastélum, futuro receptor del beisbol mexicano. Falleció de un paro cardiaco el 24 de agosto de 2005 en Mérida, Yucatán.

ENTRE suspensivos.- Más paisanos de usted con actividad diurna, ayer en MLB: El yucateco Manuel Rodríguez (0-1, 2.21) aportó dos outs para los Rays en su quinto “hold” del año... Alejandro Kirk (.283, 3, 16), de 4-0, por los Azulejos, al día siguiente de su walk off... Alex Verdugo (.247, 0, 9), de 4-1 y una producida, en la victoria de los Bravos de Atlanta ante los Nacionales de Washington, 5-2... El gerente y asesor de la presidencia de los Tomateros de Culiacán, Francisco Campos y Raymundo Padilla, respectivamente, viajaron ex profeso a Monterrey para ponerle la camisa guinda al ex bigleaguer Luis Cessa, con quien se sacaron la “selfie”.

