Valenzuela, Bonds y Clemens, ¿juntos a la eternidad?

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dos oportunidades en los procesos de los periodistas y cronistas en 2003 (6.2 por ciento) y 2004 (3.8 por ciento), Fernando Valenzuela hará su primera aparición en las boletas del Comité de la Era de Beisbol Contemporáneo—antes Comité de Veteranos-- , para el Salón de la Fama de Cooperstown.

Va junto a puros “pesos pesados”, entre ellos, los señalados por el dopaje, Barry Bonds y Roger Clemens. Asimismo, Don Mattingly, Dale Murphy, Jeff Kent, Carlos Delgado y Gary Sheffield.

¿Posibilidades del sonorense? No vamos a entrar en detalles en un asunto tan debatido como sus estadísticas y otras aportaciones que impactaron en el Big Show, a decir de sus muchos seguidores. Pero una eventual elección del extinto sonorense sería realmente una sorpresa.

LOS Venados de Mazatlán participan de la reaparición en el circuito de José Hernández Urquidy, como se le conocía en sus inicios al sinaloense, para mañana jueves en el último choque de la serie ante Águilas de Mexicali en el Teodoro Mariscal.

Urquidy sólo tiene 30 años y ganas de demostrar que todavía puede regresar a Grandes Ligas, en donde en 2025 rindió dos apariciones a los Tigres de Detroit (0-0, 7.71) y 11 en AA y AAA (1-1, 2.91), tras largo periodo de lesiones.

En la Liga Mexicana del Pacífico no trabaja desde 2018-2019 (2-3, 4.50), meses previos a su estreno con los Astros de Houston en el viaje de 2019 (2-1, 3.95).

OBSERVACIONES: Tampoco hubo Guante de Oro para Alejandro Kirk, que perdió su primera nominación con su colega de los Tigres de Detroit, Dillon Dingler, en la entrega anual de la marca Rawling.

Rubén Amaro (1964), Aurelio Rodríguez (1976), Fernando Valenzuela (1986), Adrián González (2008, 2009, 2011 y 2014) y Ramón Urías (2022), los paisanos de usted que han recibido el premio.

UN día como hoy, en 1976- Los Atléticos de Oakland realizaron un intercambio inusual al enviar al mánager Chuck Tanner a los Piratas de Pittsburgh a cambio del receptor Manny Sanguillén y 100.000 dólares.

Sanguillén jugaría solo una temporada en Oakland y luego regresó a Pittsburgh. Tanner llevaría a los Piratas al campeonato en la Serie Mundial de 1979.

En 1988- El zurdo Mercedes Esquer lanzó una blanqueada de 3 hits y 9 ponches en 9 innings y Águilas de Mexicali apaleó 12-0 a los Cañeros de Los Mochis.

Estas son las mañanitas para Lloyd Mosby (66), Fred Manrique (64), Francisco Campos (57) y Johny Damon (52).

-“No son los hechos los que perturban a las personas, sino las interpretaciones de los hechos”.- Epicteto.

EN seguidillas.- Los Sultanes de Monterrey mantendrán la tradición de un manager extranjero con el venezolano Henry Blanco, ex receptor de Grandes Ligas y exitoso piloto en la liga invernal de su país con dos títulos y uno en la Serie del Caribe (2006)... Reemplazará al panameño Roberto Kelly, quien estuvo al frente de los regiomontanos entre 2018 y 2025. El ex ligamayorista, que en 2026 dirigirá a los Toros de Tijuana, era el manager con más temporadas consecutivas en un mismo club en la LMB, con un perfomance de campeonato (2018) y cuatro cetros en la Zona Norte... Por una u otra razón, el ex ligamayorista Manuel Bañuelos nunca se deja ver desde el inicio en una campaña de la LMP. Hoy tendrá su primera actuación con los Charros de Jalisco en Los Mochis.