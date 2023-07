Ohtani será agente libre el próximo invierno. Aunque la franquicia arriesga perder al toletero y pítcher abridor de 29 años en el mercado -- se conjetura que podría firmar un contrato entre 500 y 600 millones de dólares -- la motivación es que se clasifique a los playoffs por primera vez al cumplir su sexta campaña en Norteamérica.

“Quiero mucho a Shohei Ohtani”, dijo Minasian. “Es alguien que pone esmero en su preparación y que te rinde todos las noches. Y aporta dos cosas (batear y lanzar). Es un excelente compañero. Su compromiso es total”.

“Es alguien al cual nos gustaría contar a largo plazo”, añadió.

El Jugador Más Valioso de 2021 en la Liga Americana lidera las mayores en jonrones y OPS desde el plato, y está entre los líderes en promedio de bateo de los rivales y ponches desde el montículo.

“Está haciendo lo imposible”, comentó el mánager de los Tigres A.J. Hinch. “Estamos enfrentando a un talento generacional”.

Ohtani abrió en el primer juego de la doble cartelera en Detroit y tenía previsto dar declaraciones a la prensa tras su apertura.

En procura de reforzar sus posibilidad de clasificarse a la postemporada por primera vez desde 2014, los Angelinos adquirieron a los derechos Lucas Giolito y Reynaldo López de los Medias Blancas de Chicago la noche del miércoles.

La franquicia está desesperada de sacarse de encima su reputación de desperdiciar el talento descomunal de Mike Trout y Ohtani. El club propiedad de Arte Moreno ostenta la racha de más temporadas con un balance negativo de victorias y derrotas (siete) y de campañas sin acceder a los playoffs (ocho, empatados con Detroit).

Y en lo que puedan contar con Ohtani, la intención de los Angelinos es romper esas rachas.

“Nunca me he acercado a Shohei para decirle: ‘Oye, no te vamos a cambiar’”, dijo Minasian. “Creo que fui bastante claro sobre eso la última vez que hablamos. No se va a ninguna parte. No creo que alguien me creyó”.

(Con información de MLB)