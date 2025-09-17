$!Venados abre su campo de entrenamientos en Teodoro Mariscal

MAZATLÁN._ Llegó el mes de septiembre y con ello el sonido de los bates y los guantes ya se dejaron escuchar en el Teodoro Mariscal.

Con un buen número de jugadores, entre titulares y jóvenes, comenzó la pretemporada de Venados de Mazatlán.

Oficialmente este miércoles 17 de septiembre arrancaron los trabajos de la organización, aunque desde días atrás varios peloteros ya lo hacían por su cuenta rumbo a la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

La venidera campaña será de festejo por estarse cumpliendo 80 años de la fundación del club en el circuito, pero también es la edición que se cumplen 10 años del último campeonato.