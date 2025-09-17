$!Venados abre su campo de entrenamientos en Teodoro Mariscal

MAZATLÁN._ Llegó el mes de septiembre y con ello el sonido de los bates y los guantes ya se dejaron escuchar en el Teodoro Mariscal.
Con un buen número de jugadores, entre titulares y jóvenes, comenzó la pretemporada de Venados de Mazatlán.
Oficialmente este miércoles 17 de septiembre arrancaron los trabajos de la organización, aunque desde días atrás varios peloteros ya lo hacían por su cuenta rumbo a la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.
La venidera campaña será de festejo por estarse cumpliendo 80 años de la fundación del club en el circuito, pero también es la edición que se cumplen 10 años del último campeonato.
El mánager Juan José Pacho Burgos y parte de su cuerpo técnico encabezaron las prácticas con los peloteros de posición, así como lanzadores.
Los trabajos se dividieron en grupos, los serpentineros y receptores en la zona de bullpén, ubicado atrás de las bardas de los jardines, mientras que el resto se enfocó en la zona del home, con sesiones de bateo y contacto con la malla.
De igual manera se les vio ejercitándose con el tema de la calistenia para ir alcanzando el estado físico más óptimo.
Se pudo ver en el inicio de los entrenamientos a peloteros como Andrés Álvarez, Juan Mora, Fabricio Macías, Alex Tovalín, Juan Kirk, Carlos Arellano, Guillermo Arvizu y Carlos Tirado, entre otros.
Parten a Acaponeta
Con una combinación de jóvenes y otros de experiencia, el plantel sostendrá de inmediato su primer partido de pretemporada este jueves 18 de septiembre en Acaponeta, Nayarit, contra Jaguares de Nayarit.
Titulares y recién llegados en estos días se quedarán a trabajar en el Teodoro Mariscal desde las 8:30 horas.
Venados abre la campaña invernal el próximo 15 de octubre en Tepic ante Jaguares y al día siguiente se inaugura en el puerto.