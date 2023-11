El ex venado Fredy Quintero lanzó cinco entradas, mientras que Isaac Rodríguez, Michael Robles y Eric Filia remolcaron una carrera cada uno, para llevar al triunfo a Cañeros de Los Mochis 3-2 sobre Venados de Mazatlán , al comienzo de la serie en el estadio Teodoro Mariscal.

Venados rompió el cero en el cierre del inning ante el abridor Fredy Quintero.

Randy Romero comenzó la tanda con sencillo al derecho y se robó segunda, Leo Germán, en su regreso al line up, cedió el primer out con elevado a la tercera, Cristian Mejía rodó por la intermedia para entregar el segundo out, aprovechando Romero para colocarse a 90 pies de la registradora, de donde anotaría en pasbol de Quintero.

Los Cañeros agregaron otra en la octava con doblete de Eric Filia contra Gerardo Gutiérrez.