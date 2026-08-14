$!Venados de Mazatlán destapa juegos de preparación e inicio de entrenamientos en Unidad Juárez

MAZATLÁN._ Teniendo como sede la Unidad Deportiva Benito Juárez y una alianza de trabajo y apoyo con el Instituto Municipal del Deporte Mazatlán (Imdem), se anunció la apertura de los entrenamientos de Venados de Mazatlán el próximo 10 de septiembre con rumbo a la campaña 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. De igual forma se adelantó que la directiva de casa está por cerrar la contratación de un jardinero extranjero de Grandes Ligas de la organización de Tampa Bay y la programación de 14 juegos de preparación a partir del 18 de septiembre.

Lo anterior se informó en conferencia de prensa encabezada por Ismael Barros Cebreros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán; Jesús Valdez, gerente deportivo; y Ezequiel Mora Bracamontes, director de Imdem. Presentes también en la reunión estuvieron Paúl Luque Wiley, director de Espectáculos Costa del Pacífico; Ignacio Marrujo, coordinador deportivo de la parte ejecutiva de Venados; y José Ramón Flores Delgado, cronista oficial y miembro de la comisión honorífica del club. Tras la bienvenida de Barros Cebreros que mencionó que el 14 de octubre es la fecha inaugural en el estadio Teodoro Mariscal contra Tomateros de Culiacán, el gerente deportivo externó que se está buscando con el mánager Chris Roberson y la organización de Tampa Bay para que un prospecto de ellos venga a cubrir el jardín izquierdo y así irse con cinco jugadores de posición y dos relevos en el tema de extranjeros.

Valdez precisó que Marrujo ha estado en constante comunicación con Diamantes de Arizona para que el mazatleco Jonatan Bernal reciba el permiso de lanzar y ser el pítcher del encuentro inaugural. Tras cinco campañas, la Unidad Juárez volverá a ser la sede del comienzo de las prácticas de los Rojos. Los duelos de pretemporada de este año consistirán en giras a Nayarit para enfrentar a Jaguares, en La Paz, Baja California, en el Cuadrangular Baja Series MX, Concordia, Copa Gobernador en Guamúchil para medirse a Cañeros de Los Mochis, Tomateros de Culiacán y Algodoneros de Guasave.

Habrá juego en Durango y en Sinaloa con los juegos del DIF. Cambian de horario Se informó que los juegos de Venados en casa serán entre semana a partir de las 19:30 horas, y sábado y domingo desde las 17:00 horas.