Beisbol
|
LMP

Venados de Mazatlán detalla sus partidos de pretemporada

Peloteros dejarán todo en el campo en busca de un lugar en el róster final de Venados de Mazatlán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/08/2025 17:25
15/08/2025 17:25

MAZATLÁN._ El próximo 17 de septiembre marcará el inicio del campamento de pretemporada de Venados de Mazatlán, donde comenzará su preparación con el objetivo claro de conformar un róster competitivo de cara a la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Serán 20 juegos de pretemporada en los que la plantilla se pondrá a prueba, buscando ritmo, ajustes y oportunidades para que cada jugador demuestre su valor sobre el terreno de juego.

$!Venados de Mazatlán detalla sus partidos de pretemporada

La intensidad será máxima, pues cada actuación contará en la lucha por un lugar en la lista definitiva.

Dentro del calendario se contempla una gira de tres juegos en Zumpango, Estado de México, una más en Salt Lake City y juego con la Banda MS, además de los encuentros que año con año se llevan a cabo como parte de la preparación de los jugadores.

$!Venados de Mazatlán detalla sus partidos de pretemporada

Una nueva historia dará inicio el 16 de octubre, cuando Venados inaugure la temporada frente a su afición en el Estadio Teodoro Mariscal y ante los recién llegados Jaguares de Nayarit, con el compromiso de dejar todo en el campo y pelear por el campeonato en el año en que el club celebra 80 años de historia.

El campamento no solo será una etapa de preparación física y táctica, sino también la oportunidad para que jóvenes talentos y peloteros experimentados muestren su hambre de triunfo.

La batalla por un lugar en el róster final comienza y en Venados, nadie se guardará nada.

$!Venados de Mazatlán detalla sus partidos de pretemporada

AGÉNDALO

17 de septiembre

Inicio Pretemporada

16 de octubre

Juego Inaugural

#Beisbol
#Liga Mexicana del Pacífico
#Venados de Mazatlán
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube