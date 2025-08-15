$!Venados de Mazatlán detalla sus partidos de pretemporada

MAZATLÁN._ El próximo 17 de septiembre marcará el inicio del campamento de pretemporada de Venados de Mazatlán, donde comenzará su preparación con el objetivo claro de conformar un róster competitivo de cara a la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. Serán 20 juegos de pretemporada en los que la plantilla se pondrá a prueba, buscando ritmo, ajustes y oportunidades para que cada jugador demuestre su valor sobre el terreno de juego.

La intensidad será máxima, pues cada actuación contará en la lucha por un lugar en la lista definitiva. Dentro del calendario se contempla una gira de tres juegos en Zumpango, Estado de México, una más en Salt Lake City y juego con la Banda MS, además de los encuentros que año con año se llevan a cabo como parte de la preparación de los jugadores.

Una nueva historia dará inicio el 16 de octubre, cuando Venados inaugure la temporada frente a su afición en el Estadio Teodoro Mariscal y ante los recién llegados Jaguares de Nayarit, con el compromiso de dejar todo en el campo y pelear por el campeonato en el año en que el club celebra 80 años de historia. El campamento no solo será una etapa de preparación física y táctica, sino también la oportunidad para que jóvenes talentos y peloteros experimentados muestren su hambre de triunfo. La batalla por un lugar en el róster final comienza y en Venados, nadie se guardará nada.