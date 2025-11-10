Venados de Mazatlán jugará semana completa en el Teodoro Mariscal

MAZATLÁN._ Luego de obtener su primera serie de la temporada en su visita del fin de semana a Tepic, Venados de Mazatlán regresa al puerto para albergar seis compromisos consecutivos en el Teodoro Mariscal.

Las huestes al mando de Gerardo Álvarez recibirán de martes a jueves a Tucson Baseball Team y a partir del viernes, a Naranjeros de Hermosillo.

Venados terminó la pasada semana con récord de 3-3, luego de iniciar con derrota en dos de tres encuentros ante Águilas de Mexicali, pero luego ganaron par de choques en el Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta” ante Jaguares de Nayarit.

Pese a esa leve mejora, Venados continúa en el fondo del standing, aunque a un juego de distancia de Algodoneros de Guasave y a dos de su rival en turno en este inicio de semana, por lo que una combinación favorable puede catapultar a los porteños a mejores posiciones.

Ahí es donde radica la importancia de esta serie ante Tucson, que hasta la pasada temporada eran conocidos como Mayos de Navojoa.

Y que mejor manera de iniciar para los rojos que tener al ligamayorista José Luis Urquidy (0-1) en el montículo. El ex lanzador de Astros y Tigres en las Mayores cayó en su debut, pero tuvo momentos de lucidez.

El rival de Urquidy será Dalton Rodríguez (0-2).

Tucson llega a este compromiso tras dejar ir la barrida ante Tomateros en Culiacán, donde fungieron como locales administrativos por la situación que viven con el gobierno de Estados Unidos por el tema de las visas.

Por parte de Venados, Braulio Torres-Pérez (0-0) está anunciado para tener su primera apertura con el club mazatleco y Jonatan Bernal (1-1), será quien cierre el compromiso ante Tucson.

Mientras que la visita tendrá disponibles a Raúl Zoé Carrillo (2-1) y a Jorge Sauceda (0-2).

Los tres encuentros están programados para iniciar a las 19:00 horas.

Los juegos

Martes 11 de noviembre

Tucson Baseball Team en Mazatlán

19:00 Horas

Jalisco en Culiacán

19:05 Horas

Mexicali en Obregón

19:10 Horas

Guasave en Los Mochis

19:30 Horas

Nayarit en Hermosillo

19:30 Horas