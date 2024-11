$!Venados de Mazatlán queda tendido en la frontera

Las carreras no tardaron mucho en llegar al tercero de la serie entre porteños y cachanillas, siendo Venados el primero en hacerlo.

En la misma primera entrada y tras out de Randy Romero, Fabricio Macías dio sencillo y Ramiro Peña lo arrimó hasta la antesala con otro batazo de similares características, dejando la mesa servida para que Phillip Ervin pusiera a Macías en home con otro tubey.

Para la quinta tanda y tras dos outs, Fabricio Macías llegó hasta la intermedia con error de Moisés Gutiérrez y Ramiro Peña pegó oportuno sencillo para lograr la igualdad en la pizarra. Ese batazo marcó la salida del juego del abridor Gabriel Ponce y trajo a Isidro Márquez Jr., quien obligó a Phillip Ervin a rodar por la antesala, donde Moisés Gutiérrez cometió su segunda pifia de la entrada, con el cual Ramiro Peña le dio la vuelta al cuadro para voltear el score 3-2 para Venados.

Pero la alegría de los rojos del puerto no duró mucho cuando en el cierre de la sexta, Mexicali volvió a poner todo parejo con elevado de Yadiel Hernández.

Las acciones no pudieron definirse en nueve entradas, por lo que llegaron a la décima, donde Venados no pudo hacer que el corredor por regla, que en este caso fue Randy Romero, llegara a home pese a encontrarse en la antesala con un out.