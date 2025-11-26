$!Venados de Mazatlán refuerza bullpén con Érick Rodríguez

MAZATLÁN._ Proveniente en calidad de préstamo de Jaguares de Nayarit, Venados de Mazatlán recibió por el resto de la temporada invernal el brazo derecho de Érick Daniel Rodríguez.
El pítcher derecho arriba a la organización de casa a préstamo por la presente edición 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico tras la negociación entre las directivas de Jaguares de Nayarit y Venados.
El relevista de 23 años de edad es originario de Minatitlán, Veracruz, y en su momento fue prospecto de Tigres de Detroit en 2021, fecha en que firmó para la organización de Estados Unidos.
Rodríguez vendrá fortalecer el relevo de los Rojos en la parte final de los juegos.
En este mismo invierno apenas vio acción en siete partidos con Jaguares con apenas el mismo número de innngs. Su marca fue de 0-1 con una efectividad de 6.43.
“Es un brazo de poder, fue prospecto de los Tigres de Detroit. Viene en calidad de préstamo y es relevista”, dijo Jesús Valdez, gerente deportivo de Venados.
Pasará al quirófano Solano
El experimentado Javier Solano causará baja de Venados, después que este fin de semana será operado en Puebla de un desgarre de tendón.
El regreso del pelotero será de acuerdo a su recuperación, pero lo más seguro es que se pierda el resto del calendario.
Solano abandonó el partido el pasado 22 de este mes, durante el segundo de la serie ante Yaquis de Ciudad Obregón en Mazatlán. El lanzador derecho dejó el juego tras 1.2 entradas de trabajo, luego de resentir de una molestia.