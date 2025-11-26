$!Venados de Mazatlán refuerza bullpén con Érick Rodríguez

MAZATLÁN._ Proveniente en calidad de préstamo de Jaguares de Nayarit, Venados de Mazatlán recibió por el resto de la temporada invernal el brazo derecho de Érick Daniel Rodríguez.

El pítcher derecho arriba a la organización de casa a préstamo por la presente edición 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico tras la negociación entre las directivas de Jaguares de Nayarit y Venados.

El relevista de 23 años de edad es originario de Minatitlán, Veracruz, y en su momento fue prospecto de Tigres de Detroit en 2021, fecha en que firmó para la organización de Estados Unidos.