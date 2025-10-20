Venados de Mazatlán regresa a casa en busca de retomar el camino ganador en la temporada

MAZATLÁN._ Todo se encuentra listo para que la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico celebre su primera semana completa de encuentros.

Es aquí donde Venados de Mazatlán buscará salir del mal paso en el que han entrado en los albores de la campaña y tratará de aprovechar que estarán de locales en el Estadio Teodoro Mariscal.

El rival no será nada cómodo para la tropa al mando de Juan José Pacho, ya que Cañeros de Los Mochis siempre es un hueso muy complicado de roer.

Para este compromiso, que será desde este martes y hasta el jueves próximo, Pacho designó a Jonatan Bernal, Nolan Kingham y Javier Solano para que sean los abridores, respectivamente.

Ellos tendrán de advesarios al trío conformado por Darel Torres, Omar Araujo y Yoanner Negrín.

Las acciones están previstas para iniciar a partir de las 19:00 horas los tres días.

Colectivamente, Venados no la está pasando nada bien en bateo, ya que con un promedio de .224 se encuentran en el antepenúltimo lugar en ese rubro. Cañeros no lo ha hecho mejor, ya que ellos son los sotaneros en esta estadística con apenas un .214.

En el pitcheo, la historia no varía mucho, ya que ahí los rojos del puerto están en el séptimo lugar, con un 4.29 de PCL para ubicarse en el cuarto escalón, en tanto que los verdes también aquí están en la cima, con una efectividad de 2.49.

Con estos números, la serie puede lucir dispareja, pero la historia puede ser otra en el terreno de juego.

Los juegos

Martes 21 de octubre

Tucson en Guasave

19:30 Horas

Culiacán en Nayarit

19:30 Horas

Obregón en Hermosillo

19:30 Horas

Jalisco en Mexicali

19:30 Horas

Los Mochis en Mazatlán

19:00 Horas