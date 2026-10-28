Venados de Mazatlán remonta en la novena y se queda con el triunfo en la capital sonorense

HERMOSILLO._ Orlando Piña sigue con su demostración de que será un elemento valioso y este martes descargó jonrón de dos carreras en la novena entrada para que Venados de Mazatlán venciera 7-6 a Naranjeros de Hermosillo.

De esta manera, los rojos del puerto arrancaron serie con triunfo en el estadio Fernando Valenzuela, dentro de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex.

De igual manera, los porteños ligaron su tercera victoria.

Otro que se fue para la calle fue Ricardo Valenzuela, mientras que Ramón Ríos remolcó par de rayitas para la tropa de Chris Roberson.

El batazo de Piña se llevó por delante de Gage Howard, quien conectó tres hits, para darle la voltereta en la apertura de la novena entrada.

El triunfo fue para Gerardo Gutiérrez (2-1), la derrota se la llevó Comten Brewer (0-2) y el rescate fue para el colombiano Elkin Alcalá (2).

Para este miércoles, Venados buscará ligar series ganadas cuando el mazatleco Jonatan Bernal lance por los rojos ante Jose Rolando Mora, a partir de las 19:30 horas.