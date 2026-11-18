Pablo Javier Ortega Salinas se convirtió en un nuevo inmortal de Venados de Mazatlán.

El tamaulipeco regresó al Teodoro Mariscal, pero no para jugar, ni tampoco como manejador o cuerpo técnico, sino para ser parte de la historia del club de casa.

Ortega Salinas fue honrado en el estadio que por 15 temporadas vistió la casaca con mucha entrega, éxitos y orgullo, para ser un nuevo inmortal de la organización en la Liga Mexicana del Pacífico.

Parte de la generación dorada, el estelar derecho recibió la distinción del retiro del legendario número 52 que dio muchas satisfacciones a esta ciudad y su afición.

La entrega de su jersey conmemorativo y al fondo del central del número retirado se llevó a cabo al término de la quinta entrada del segundo juego de la serie entre Venados y Charros de este miércoles 18 de noviembre.

José Antonio Toledo Ortiz, presidente del Consejo de Administración de Venados de Mazatlán e Ismael Barros Cebreros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán, entregaron el reconocimiento.

Presentes estuvieron Édgar Quintero, asesor del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, junto con miembros del comité honorífico de Venados y el cronista oficial del club, José Ramón Flores Delgado.

Ortega Salinas nació el 7 de noviembre de 1976 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en una familia donde su papá y su mamá eran aficionados del beisbol. Su padre jugaba en ligas amateur, al igual que su abuelo y tíos.

El legendario pelotero permaneció por 15 temporadas con los Rojos, siendo todo un bastión del denominado Equipo de la Década.

El derecho debutó en la Liga Mexicana del Pacífico en la campaña 1997-1998 y se mantuvo defendiendo los colores porteños hasta 2011-2012.

Todavía jugó dos inviernos más con Naranjeros de Hermosillo (2016-2017) y Yaquis de Ciudad Obregón (2017-2018, 2018-2019), año en que decidió ser el último como pelotero profesional en la Mex-Pac.

Su adiós del beisbol se presentó en el verano de 2019 en la Liga Mexicana de Beisbol con Tigres de Quintana Roo.

Dentro de los logros y distinciones individuales para el tamaulipeco fue Novato del Año en el 2000.

Con Mazatlán fue distinguido como Pítcher del Año por parte de la Liga del Pacífico en la edición 2009-2010.

Fue campeón en cuatro ocasiones con Venados, en las temporadas 1997-98, 2004-05, 2005-06 y 2008-09.

Además, se coronó en par de ocasiones en la Serie del Caribe, la primera como refuerzo de los Tomateros de Culiacán celebrada en Caracas, Venezuela en 2002 y la segunda en Mazatlán 2005.

El récord de por vida de ganados y perdidos con el club de casa fue de 70-62.

Entre Hermosillo y Obregón registro marca de 6-9.

Sus números como profesional en la Liga Mexicana del Pacífico Banamex son: 18 temporadas, 269 juegos, 173 como abridor, 76 jugos ganados, 6 salvamentos, 1185.1 Innings lanzados, 606 ponches recetados y su efectividad la dejó en 3.27.