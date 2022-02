Seguramente en el listado de candidatos del club de casa podrían figurar algunos de sus ex jugadores o bien hasta ex manejadores.

Fuera de los perfiles de ex jugadores de los Rojos, y bajo la premisa de que el nuevo mánager deberá cumplir con las características del gusto por el “juego del beisbol pequeño y dinámico”, aparecen nombres de Sergio Omar Gastélum, ex piloto de Yaquis de Ciudad Obregón y con pasado con Mazatlán; el ex Grandes Ligas Vinicio Castilla, ex manejador de Naranjeros de Hermosillo; junto con Juan Navarrete y Enrique “Che” Reyes, quien ya ocupó el cargo con Venados hace algunos años.