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Liga Mexicana del Pacífico

Venados de Mazatlán volverá a jugar en el Club Deportivo Muralla en pretemporada

Los rojos del puerto tendrá actividad en el reconocido inmueble este sábado por la tarde
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
01/10/2026 15:03
01/10/2026 15:03

MAZATLÁN._ Tras cuatro años de ausencia, Venados de Mazatlán volverá este fin de semana a sostener un partido de preparación con sede en el Club Deportivo Muralla.

Este sábado 3 de octubre, a partir de las 14:00 horas, Venados se medirá a SUTERM y un seleccionado local, como parte de la pretemporada del equipo de casa de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.

$!Venados de Mazatlán volverá a jugar en el Club Deportivo Muralla en pretemporada

El anuncio del regreso de los rojos a Club Muralla en un encuentro de pretemporada estuvo a cargo de Miguel Ángel González Díaz, presidente del Consejo Directivo de Club Deportivo Muralla, quien se acompañó de Jesús “Chino” Valdez, gerente deportivo de Venados, y Alberto Uribe, mánager de SUTERM.

La última vez que Venados llevó a cabo un duelo en el mencionado club fue en el 2022 con triunfo de los rojos.

El cotejo de este sábado será de carácter benéfico, debido a que el costo de entrada de 30 pesos se destinará al apoyo del tratamiento del cáncer de mama de la señora Delia Guadalupe Castro Quiñóñez.

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Mazatlán se presentará con equipo completo y lanzarán Aldo Montes, el colombiano Elkin Alcalá, Jesús Ríos, Fernando Olguín y Gerardo Gutiérrez.

La invitación está abierta para socios y público en general para que acudan al juego.

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