$!Venados de Mazatlán volverá a jugar en el Club Deportivo Muralla en pretemporada

MAZATLÁN._ Tras cuatro años de ausencia, Venados de Mazatlán volverá este fin de semana a sostener un partido de preparación con sede en el Club Deportivo Muralla.
Este sábado 3 de octubre, a partir de las 14:00 horas, Venados se medirá a SUTERM y un seleccionado local, como parte de la pretemporada del equipo de casa de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.
El anuncio del regreso de los rojos a Club Muralla en un encuentro de pretemporada estuvo a cargo de Miguel Ángel González Díaz, presidente del Consejo Directivo de Club Deportivo Muralla, quien se acompañó de Jesús “Chino” Valdez, gerente deportivo de Venados, y Alberto Uribe, mánager de SUTERM.
La última vez que Venados llevó a cabo un duelo en el mencionado club fue en el 2022 con triunfo de los rojos.
El cotejo de este sábado será de carácter benéfico, debido a que el costo de entrada de 30 pesos se destinará al apoyo del tratamiento del cáncer de mama de la señora Delia Guadalupe Castro Quiñóñez.
Mazatlán se presentará con equipo completo y lanzarán Aldo Montes, el colombiano Elkin Alcalá, Jesús Ríos, Fernando Olguín y Gerardo Gutiérrez.
La invitación está abierta para socios y público en general para que acudan al juego.