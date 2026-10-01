$!Venados de Mazatlán volverá a jugar en el Club Deportivo Muralla en pretemporada

MAZATLÁN._ Tras cuatro años de ausencia, Venados de Mazatlán volverá este fin de semana a sostener un partido de preparación con sede en el Club Deportivo Muralla. Este sábado 3 de octubre, a partir de las 14:00 horas, Venados se medirá a SUTERM y un seleccionado local, como parte de la pretemporada del equipo de casa de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El anuncio del regreso de los rojos a Club Muralla en un encuentro de pretemporada estuvo a cargo de Miguel Ángel González Díaz, presidente del Consejo Directivo de Club Deportivo Muralla, quien se acompañó de Jesús “Chino” Valdez, gerente deportivo de Venados, y Alberto Uribe, mánager de SUTERM. La última vez que Venados llevó a cabo un duelo en el mencionado club fue en el 2022 con triunfo de los rojos. El cotejo de este sábado será de carácter benéfico, debido a que el costo de entrada de 30 pesos se destinará al apoyo del tratamiento del cáncer de mama de la señora Delia Guadalupe Castro Quiñóñez.