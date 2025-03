MAZATLÁN._ La organización de Venados de Mazatlán dará a conocer noticias del club este 21 de marzo.

Los temas que se anunciarán a través de un comunicado oficial del área de difusión del club son relacionados al nuevo mánager y detalles del 80 aniversario del nacimiento del equipo.

Venados estará cumpliendo 80 años de su fundación en 1945, por lo que habrá información al respecto sobre las actividades a realizarse y también en el tema deportivo.

En la invitación se lee que darán importantes noticias sobre el nuevo manejador del equipo.

El legendario e icono Juan José Pacho Burgos es el actual timonel de la franquicia, luego de haber terminado en esa posición la pasada campaña 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Semanas atrás, durante la conferencia de informe del balance de la recién concluida temporada, la directiva de casa informó que hasta que se anunciara, él (Pacho Burgos) seguiría como estratega.

Al cuestionarle a Pacho Burgos si será ratificado en el cargo respondió que eso esperaba.

”Pues me imagino que sí, fue lo que me dijeron los directivos y no me han dicho algo sobre un cambio”, expresó el mánager a Noroeste.