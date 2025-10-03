Beisbol
|
Beisbol

Venados vencen 4-2 a Reynosa en el arranque de serie amistosa

Ramiro Peña y Kennys Vargas brillan en el Estadio Adolfo López Mateos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/10/2025 22:19
03/10/2025 22:19

REYNOSA._ La fiesta del beisbol llegó al Estadio Adolfo López Mateos, en Reynosa, con el primer encuentro entre Venados de Mazatlán y la Selección local, donde los del puerto se alzaron con el triunfo por 4-2.

Los rojos llegaron inspirados al terreno de juego y abrieron la pizarra desde el primer inning con hit productor del capitán Ramiro Peña, que mandó a home a Santiago “Gallito” Gómez.

$!Venados vencen 4-2 a Reynosa en el arranque de serie amistosa

En el tercer capítulo, Kennys Vargas conectó doblete productor que impulsó a Carlos Arellano, quien se había embasado tras recibir golpe. Los locales respondieron con su primera carrera en el mismo episodio para evitar la blanqueada.

El selectivo de Reynosa igualó la cuenta en el quinto inning, pero el “Gorila” Vargas volvió a hacerse presente en el séptimo rollo con otro doblete productor que definió el marcador final.

$!Venados vencen 4-2 a Reynosa en el arranque de serie amistosa

El triunfo fue para Juan Pablo Téllez, mientras que Even Maldonado cargó con la derrota.

$!Venados vencen 4-2 a Reynosa en el arranque de serie amistosa

Este sábado continuará la serie con el segundo de tres encuentros en el Adolfo López Mateos, programado a partir de las 17:00 horas.

#Beisbol
#Ramiro Peña
#Kennys Vargas
#Venados de Mazatlán
#Reynosa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube