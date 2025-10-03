$!Venados vencen 4-2 a Reynosa en el arranque de serie amistosa

REYNOSA._ La fiesta del beisbol llegó al Estadio Adolfo López Mateos, en Reynosa, con el primer encuentro entre Venados de Mazatlán y la Selección local, donde los del puerto se alzaron con el triunfo por 4-2.
Los rojos llegaron inspirados al terreno de juego y abrieron la pizarra desde el primer inning con hit productor del capitán Ramiro Peña, que mandó a home a Santiago “Gallito” Gómez.
En el tercer capítulo, Kennys Vargas conectó doblete productor que impulsó a Carlos Arellano, quien se había embasado tras recibir golpe. Los locales respondieron con su primera carrera en el mismo episodio para evitar la blanqueada.
El selectivo de Reynosa igualó la cuenta en el quinto inning, pero el “Gorila” Vargas volvió a hacerse presente en el séptimo rollo con otro doblete productor que definió el marcador final.
El triunfo fue para Juan Pablo Téllez, mientras que Even Maldonado cargó con la derrota.
Este sábado continuará la serie con el segundo de tres encuentros en el Adolfo López Mateos, programado a partir de las 17:00 horas.