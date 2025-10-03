$!Venados vencen 4-2 a Reynosa en el arranque de serie amistosa

REYNOSA._ La fiesta del beisbol llegó al Estadio Adolfo López Mateos, en Reynosa, con el primer encuentro entre Venados de Mazatlán y la Selección local, donde los del puerto se alzaron con el triunfo por 4-2.

Los rojos llegaron inspirados al terreno de juego y abrieron la pizarra desde el primer inning con hit productor del capitán Ramiro Peña, que mandó a home a Santiago “Gallito” Gómez.