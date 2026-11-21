La última serie de la primera vuelta entre Mazatlán y Guasave se reprogramaría para este domingo y lunes en este puerto. A falta del anuncio oficial por parte de la Liga Mexicana del Pacífico, Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave sostendrían su última serie de la primera vuelta en el estadio Teodoro Mariscal este domingo y lunes.

Los partidos se jugarían domingo 22 de noviembre y lunes 23 de este mismo mes para cerrar el calendario regular de la primera vuelta de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. Originalmente dicha serie estaba pactada para llevarse a cabo en Guasave el 20 al 22 de noviembre, sin embargo, se suspendió el primer partido la noche del viernes en el estadio Kuroda, tras los actos de inseguridad que se suscitaron por la noche en dicha ciudad. Definitivamente la serie no se podrá realizar en Guasave, y por la importancia del compromiso por ser la última de la primera mitad del circuito y para el tema de la repartición de puntos, se estaría realizando en el estadio Teodoro Mariscal entre domingo y lunes.