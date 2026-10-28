$!Venados y Banco de Alimentos ‘Pegarán un Home Run’ por la Alimentación

Por quinta temporada consecutiva, Venados de Mazatlán y Banco de Alimentos de Mazatlán se unen para apoyar a los que menos tienen con la campaña ‘Pega un Home Run’ por la Alimentación 2026’.
El anuncio oficial de esta noble causa que busca recaudar 600 kilos de alimento se llevó a cabo en el estadio Teodoro Mariscal con la presencia de Ismael Barros Cebreros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán; Paúl Luque Wiley, director de Espectáculos Costa del Pacífico; Rafael Domínguez Kelly, presidente del Patronato de Banco de Alimentos México; y Ana Margarita Aceves Sánchez, directora general de Banco de Alimentos México sección Mazatlán.
Como cada campaña de la Liga Mexicana del Pacífico, Venados se suma a esta causa y en esta ocasión la serie en la que se apoyará al organismo será del 12 al 14 de noviembre próximo en la visita de Cañeros de Los Mochis.
“Queremos llegar a la meta de 600 kilos de alimentos en esta ocasión y tal vez pensar con el apoyo de Mazatlán de alcanzar los mil 200”, dijo Domínguez Kelly.
La mecánica de la entrega en el estadio consistirá durante la serie de llevar 2 kilos de frijol, 2 kilos de arroz o bien 2 litros de aceite y se les hará entrega de un boleto de cortesía por persona para tener acceso al partido en la zona plus.
En las instalaciones de Banco de Alimentos, ubicadas en Puerto de Salina Cruz 2, colonia Parque Bonfil, ya se puede tener la recepción de los alimentos y ahí mismo se les otorgará el boleto de beisbol. Los horarios del lugar son de lunes a viernes de las 8:00 a 16:00 horas, los sábados de 8:00 a 13:00 horas.
El año pasado el acopio fue de 480 kilos.
Los que acudan a dar su apoyo entrarán a una rifa de dos pelotas autografiadas y un jersey de Venados de Mazatlán.