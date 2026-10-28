$!Venados y Banco de Alimentos ‘Pegarán un Home Run’ por la Alimentación

Por quinta temporada consecutiva, Venados de Mazatlán y Banco de Alimentos de Mazatlán se unen para apoyar a los que menos tienen con la campaña ‘Pega un Home Run’ por la Alimentación 2026’.

El anuncio oficial de esta noble causa que busca recaudar 600 kilos de alimento se llevó a cabo en el estadio Teodoro Mariscal con la presencia de Ismael Barros Cebreros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán; Paúl Luque Wiley, director de Espectáculos Costa del Pacífico; Rafael Domínguez Kelly, presidente del Patronato de Banco de Alimentos México; y Ana Margarita Aceves Sánchez, directora general de Banco de Alimentos México sección Mazatlán.

Como cada campaña de la Liga Mexicana del Pacífico, Venados se suma a esta causa y en esta ocasión la serie en la que se apoyará al organismo será del 12 al 14 de noviembre próximo en la visita de Cañeros de Los Mochis.