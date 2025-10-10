$!Venados y Tomateros se ven las caras en Cuadrangular del Bienestar

La cita de esta añeja rivalidad es a partir de las 18.00 horas este sábado 11 de octubre.

MAZATLÁN._ En apoyo a niños y niñas que luchan contra la insuficiencia renal, Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán se miden este sábado como parte de su pretemporada en el denominado Cuadrangular del Bienestar DIF Sinaloa , en el Estadio Teodoro Mariscal .

El recién llegado y abridor del partido inaugural el próximo 16 de octubre contra Jaguares de Nayarit, Nolan Kingham subirá a la loma por Venados y por los Tomateros lo hará el ex Grandes Ligas, Luis Cessa.

Ambas novenas sinaloenses se volverán a ver las caras en estos juegos de preparación rumbo a la apertura de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Este sábado 11 se enfrentan en el puerto y el domingo 12 se trasladan a la capital sinaloense para chocar nuevamente, a las 17:00 horas.

Los dos clubes les servirán estos cotejos para ir definiendo los últimos lugares que estarán en juego en el róster final de 30 peloteros.

Esta cuarta edición del Cuadrangular del Bienestar es en apoyo a los tratamientos de niñas, niños y adolescentes que luchan contra la insuficiencia renal.