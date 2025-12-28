Parece un hecho que Venezuela no solo no asistirá a la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, sino que prepara un torneo alterno que sería, propiamente, la segunda edición de la “Serie de las Américas”, también del 1 al 7 de febrero próximos.

Llama la atención el alto número de participantes, según reportes preliminares, un total de 8 países: Argentina, Colombia, Nicaragua, Curazao, Brasil, Panamá, Cuba y los anfitriones, nuevamente en el “ojo del huracán” por causas ajenas al beisbol.

La primera versión del torneo protagonizado por los excluidos se celebró en Panamá en febrero de 2025, simultáneamente a la Serie del Caribe en Mexicali, y se coronaron las locales Águilas Metropolitanas.

LA Liga Mexicana del Pacífico reportó buenas asistencias en las cinco plazas en el trance navideño y posterior a las fiestas, destacando recaudaciones cercanas a 20 mil en el estadio de los Tomateros de Culiacán, que sigue siendo el más visitado en todo el circuito.

Algunos parques supuestamente semivacíos de la Arco han sido “exhibidos” en las redes, pero se trata de imágenes de los primeros innings, cuando la gente apenas va en camino o están en los accesos.

Se acabaron los tiempos en los que muchos aficionados llegaban temprano a presenciar las prácticas, cargando sus enormes radios. Ahora ganan las prisas, aparte de que ningún parque de pelota en el mundo se llena a diario.

UN día como hoy, en 1965- Ramón Arano lanzó el único juego sin hit ni carrera en su trayectoria, invierno y verano, para guiar a los Yaquis de Ciudad Obregón a una victoria, 1x0, sobre los Venados de Mazatlán, en el estadio Álvaro Obregón de Cajeme.

En 1998- Los Tigres de Detroit firman al agente libre Gregg Jefferies con un contrato de dos años y cambian al jardinero Luis González a los Diamondbacks de Arizona por Karim García.

González, cuya carrera hasta ahora no ha destacado, se convertirá en una estrella en Arizona, mientras García rinde en 1999 a los Tigres una campaña de 14 jonrones y 32 impulsadas como una opción contra lanzador derecho.

Estas son las mañanitas para Ray Knight (73) y Julián Ornelas (29). Hoy cumpliría años Aurelio Rodríguez (78), quien murió el 23 de septiembre de 2000 en Detroit, atropellado por un automóvil conducido por una mujer, cuando salía de un restaurante.

- “No te asuste naufragar que el tesoro que buscamos, no está en el seno del puerto sino en el fondo del mar”.- León Felipe.

EN seguidillas.- A algunos todavía no les “cae el veinte” por la falta de publicidad en los uniformes de los Jaguares de Nayarit, estilo Grandes Ligas. Son los únicos en el beisbol mexicano y es por disposición del presidente del consejo, Carlos Peralta Quintero... Los detractores de la LMP que los hay por montones en el centro, noreste y sureste del país, no ocultan su alegría porque la mayoría de los pocos bigleaguers mexicanos no reportan a sus clubes de invierno... Pero no solo eso, los ingratos ningunean a quienes sí lo hacen, verbigracia, los Naranjeros Isaac Paredes, César Salazar, Alan Rangel y Omar Cruz, Valente Bellozo (Mexicali) y quien ahora anda por República Dominicana, José Urquidy (Mazatlán)... Los Naranjeros de Hermosillo agregaron a su róster a Daniel Johnson, un patrullero de 30 años que en 2025 tuvo inusual recorrido: Calientes de Durango (.429, 5, 12), Orioles de Baltimore (.208, 0, 0) y Gigantes de San Francisco.

