“Tenía más de tres semanas sin lanzar, no me sentía cómodo al inicio, pero a medida que fue avanzando el juego fui recuperando mi confianza y me ayudó mucho que la ofensiva nos puso temprano en ventaja”, comentó el abridor de los Tiburones de la Guiara tras el triunfo.

Ramón Flores conectó un jonrón de dos carreras para abrir el marcador en la primera entrada, y los Tiburones aseguraron el triunfo con dos anotaciones más en el tercer capítulo, gracias a un pasaporte con las bases llenas de Yasiel Puig y un rodado de Wilson Ramos que le permitió anotar a Wilfredo Tovar.