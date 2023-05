MAZATLÁN._ El ex grandes ligas, Ramiro Peña, se dijo contento con su reciente movimiento a Venados de Mazatlán, de cara a la temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Peña, quien llega al puerto para vivir su primera temporada defendiendo el jersey rojo, se mostró tranquilo y entusiasmado, listo para un nuevo ciclo en su carrera de 18 años en el beisbol profesional.

“Estoy tranquilo, estoy contento, hay cosas que uno no puede controlar y tienes que aprender, se cierra un ciclo, se abre otro y hay que empezar con todo el ánimo, trato de poner mi granito de arena en el equipo que esté jugando y ahora toca jugar con Venados de Mazatlán”, señaló en entrevista vía redes sociales.

“El Pollo” Peña, quien actualmente formar parte de la organización de Sultanes de Monterrey en el beisbol de verano, inició su carrera deportiva a los 19 años y formó parte de equipos de la Gran Carpa como Yanquis de Nueva York, Bravos de Atlanta y Gigantes de San Francisco.

“Sé que la bola no vuela igual (en el Teodoro Mariscal), pero te tienes que acostumbrar, lo he platicado con Dani (Castro), hay que conocer el campo, tal vez no es el swing de jonrones, pero sí se pueden dar más líneas y dobles, pero hay que aprender a conocer el campo”, explicó.

El oriundo de Monterrey dejó un porcentaje de bateo de .294 en el invierno pasado, conectó 53 hits e impulsó 23 carreras. En el verano batea para .272, en 22 juegos jugados.

Ramiro Peña llega a los rojos para ocupar la segunda base y comparte equipo con el short stop Daniel Castro en el verano, sin embargo, espera un acercamiento en los próximos días con el mánager rojo, Luis Carlos Rivera.

“Ya lo he visto, lo he saludado, espero en los próximos días acércame a Luis Carlos, pero estoy convencido que cuando todos jalan para el mismo lado habrá buenos resultados, siempre tener en claro que se ocupa en el equipo para llegar al resultado”, agregó.

Sus números en invierno

AVG: .294

H: 53

CP: 23

CA: 23