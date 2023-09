“Contento de estar aquí, Venados me ha cobijado por ocho temporadas, siempre me han tratado de maravilla, entonces feliz, contento, de agarrar el calorcito en este mi primer día de entrenamiento y ponernos bien para el inicio de temporada”, externó Soto.

Soto se ha convertido en un brazo de confianza de la organización tanto como abridor y hasta de relevo.

“Hasta el momento no me han comentado nada los coaches sobre mi rol de esta campaña, en uno días me lo harán saber, en lo personal estoy dispuesto en lo que se necesite, en donde se me requiera”.

El lanzador zurdo viene de un buen verano con Águila de Veracruz, lugar en el que registró marca de 5-1 y una efectividad de 2.54.

“Tuve alrededor de 20 días de descanso, no estoy al cien por ciento porque apenas vengo llegado, pero lo importante es que tengo salud y en unos diez días estoy bien para iniciar la campaña”.

Señaló que ve un buen club entre jugadores jóvenes y de experiencia y también ver cómo se encuentran varios compañeros que llegan después de operaciones.